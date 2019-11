Manchester City kan Newcastle United en scorende Willems niet verslaan

Manchester City heeft zaterdagmiddag dure punten laten liggen. Het team van manager Josep Guardiola moest bij Newcastle United genoegen nemen met een punt, door toedoen van een laat doelpunt van Jonjo Shelvey: 2-2. Jetro Willems had de eerste treffer van the Magpies voor zijn rekening genomen. Koploper Liverpool kan de voorsprong op de regerend landskampioen naar elf punten uitbreiden, als zaterdag van Brighton & Hove Albion wordt gewonnen. Newcastle United staat voorlopig twaalfde.

De teams van Steve Bruce en Guardiola hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, dankzij twee doelpunten in drie minuten. Manchester City was in de eerste helft veelal aan de bal, maar deed daar in offensief opzicht weinig mee en de defensie oogde broos zodra Newcastle een tegenaanval opzette. Martin Dubravka werd voor rust dan ook amper op de proef gesteld, al was het de titelverdediger die na dik twintig minuten de leiding nam.

Na een heerlijke hakbal van David Silva was het Sterling die zijn vijftiende van het seizoen liet noteren. Het antwoord van Newcastle United volgde al enkele minuten later. Na een goede combinatie met Miguel Almirín dook Willems de ruimte in en schoot hij met rechts de bal in de verste hoek achter Ederson: 1-1. In het restant van de eerste helft bleef Newcastle goed verdedigen en hield men de ruimtes voor de bezoekers uiterst klein.

Ook na rust leunde Newcastle, dat in een 5-4-1-systeem speelde, op de defensie en had Manchester City moeite om de ruimte te vinden. Na 68 minuten hield Dubravka de thuisploeg desondanks op de been. De doelman keerde een inzet van Gabriel Jesus met zijn voeten en de rebound van De Bruyne was ook een prooi voor de keeper.

Guardiola opteerde pas vanaf de 68e minuut voor veranderingen in zijn team: Bernardo Silva en Phil Foden namen de plaatsen van Riyad Mahrez en Silva in. Acht minuten voor tijd leek Manchester City het duel op schitterende wijze naar zich toe te trekken. Een snoeiharde volley van De Bruyne eindigde via de onderkant van de lat tegen de touwen: 1-2. Twee minuten voor het einde viel toch nog de 2-2: een schot van Jonjo Shelvey van buiten het zestienmetergebied was te machtig voor Ederson.