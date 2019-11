‘Ik hoorde toen weleens: ‘Je speelt alleen maar bij Ajax door je vader’’

Daley Blind is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van Ajax, nadat hij vorig jaar na vier seizoenen Manchester United weer terugkeerde in Amsterdam. De verdediger annex middenvelder kreeg in het verleden echter wel regelmatig met kritiek te maken, wat al begon in de jeugd van de club. Zijn vader Danny Blind speelde destijds in de hoofdmacht van Ajax en dit zou Blind een voordeel ten opzichte van zijn ploeggenoten hebben bezorgd.

“Ik herinner me helaas niet meer dat ik mijn vader heb zien spelen. Op jonge leeftijd hoorde ik weleens: ‘Je speelt hier alleen maar door je vader.’ Als ik ten koste van andere jongens in de basis stond. Daar kon ik niks mee. Ik heb daar geen problemen mee gehad”, blikt hij terug op de officiële website van zijn werkgever. Blind bleef echter stappen maken in de jeugd en behoorde bij de grotere talenten van zijn generatie.

Dest: 'Die fout bij de 4-1 blijft me langer bij dan mijn eerste goal voor Ajax'

Toch is er ook een periode geweest waarin hij het eigenlijk niet meer zo zag zitten. In die tijd won hij echter juist de prijs voor het Talent van het Jaar: “Die prijs deed me toen heel veel. Ik heb in de A1 een moeilijke periode gehad. Dat ik thuis op de bank weleens dacht: Ik weet niet of ik het hier nog wel zo leuk vind. Gelukkig ging dat snel over en speelde ik heerlijk onder Sonny Silooy”, gaat Blind verder.

In december 2008 volgde tegen FC Volendam zijn officiële debuut in de hoofdmacht en Blind kan zich dat moment nog goed voor de geest halen: “Het publiek scandeerde mijn naam de hele wedstrijd, terwijl ik nog geen minuut had gemaakt.” De Oranje-international heeft inmiddels 223 wedstrijden namens Ajax in de benen en hier lijken er nog wel een aantal bij te gaan komen: “Ik had altijd al in mijn hoofd dat ik terug wilde keren bij Ajax. Dat het zo snel zou zijn had ik niet gedacht. Je weet niet wat de toekomst brengt, maar op dit moment is de cirkel wel rond.”