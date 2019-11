Jeroen Zoet ‘niet op eigen initiatief’ naar spelersbus tijdens Willem II - PSV

Jeroen Zoet zorgt tijdens de wedstrijd tussen Willem II en PSV voor verbazing op sociale media. De reservedoelman van PSV zou eigenlijk plaatsnemen op de bank, maar werd in de eerste helft gesignaleerd terwijl hij door de catacomben liep. Volgens journalist Toine van Peperstraten zit Zoet vanaf het begin van de tweede helft zelfs al in de spelersbus. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat Zoet 'niet op eigen initiatief' in de spelersbus zit.

De reden waarom Zoet niet meer op de bank zit, is niet duidelijk. Samen met Robbin Ruiter, Toni Lato, Timo Baumgartl, Kostas Mitroglou, Ibrahim Afellay, Gastón Pereiro, Olivier Boscagli, Jordan Teze en Amar Catic werd Zoet door trainer Mark van Bommel aangemerkt als reservespeler. De keeper werd voor het eerst dit seizoen gepasseerd. Lars Unnerstall kreeg de voorkeur van Van Bommel, die alleen Ruiter dus nog op de bank heeft zitten als alternatief.

Voorafgaand aan de wedstrijd stelde Van Bommel dat Zoet en Unnerstall 'allebei' nummer één doelman van PSV zijn. De international van Oranje was jarenlang eerste keus onder de lat in Eindhoven, maar moest na een serie van vijf wedstrijden zonder overwinning plaats maken voor de Duitse sluitpost. "Lars heeft het goed gedaan. En Jeroen heeft gewoon te veel fouten gemaakt, simpel", beargumenteerde Van Bommel voor de camera van FOX Sports.

Hoewel Zoet is gepasseerd bij zijn eigen club, maakt hij wel deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. Zodoende mag hij zich deze week melden bij Oranje, ter voorbereiding op de wedstrijden tegen Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november). Jasper Cillessen en Kenneth Vermeer zijn ook opgeroepen door Ronald Koeman.