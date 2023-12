Man van 260 duels voor PSV op zoek naar nieuwe uitdaging: ‘Ik wil meer spelen’

Woensdag, 6 december 2023 om 14:40 • Wessel Antes

Jeroen Zoet overweegt te vertrekken bij het Italiaanse Spezia, zo zegt de 32-jarige keeper in gesprek met journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Veendamse sluitpost is momenteel reservedoelman bij de nummer negentien van de Serie B, achter Bartlomiej Dragowski. Zoet staat ervoor open deze winter een transfer te maken, indien hij dan meer aan spelen toekomt.

Zoet gaat de komende weken goed nadenken over zijn toekomst. “Ik wil weer meer spelen. Of in ieder geval duidelijkheid over mijn rol, want de afgelopen jaren is die er te weinig geweest.” In Italië loopt zijn contract komende zomer af.

De elfvoudig international van Oranje tekende in 2020 bij Spezia, dat hem voor 1,5 miljoen euro overnam van PSV. Sindsdien keepte Zoet slechts 26 officiële wedstrijden voor Spezia, waarin hij 41 keer moest vissen. Vijf keer hield Zoet de nul.

De ambitieuze Zoet denkt dat hij voor veel clubs een aanwinst kan zijn. “Ik heb nog steeds honger om te presteren en wil daar alles voor doen en laten. Dat kan ik ook overbrengen op een groep, iets wat ik in mijn seizoenen bij PSV ook altijd heb geprobeerd. Op een gegeven moment hoor je bij de oudere en meer ervaren spelers en moet je het voortouw kunnen nemen.”

Zoet hoeft niet per se terug naar Nederland. “Een buitenlands avontuur zie ik ook nog zitten. Of ik hier in Italië blijf, is nog niet zeker. Ik wil in ieder geval duidelijkheid, als ik straks ergens een handtekening zet. Een rol als eerste keeper is wat ik wel ambieer, omdat ik sportman ben en graag mijn bijdrage actief lever.”

Na een goede verhuurperiode aan RKC Waalwijk brak Zoet in het seizoen 2013/14 door bij PSV. In totaal keepte de doelman liefst 260 officiële wedstrijden voor de Eindhovense topclub, waarin hij zijn doel 102 keer wist schoon te houden.

Met PSV won Zoet drie landstitels en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2019/20 raakte de sluitpost zijn basisplek kwijt in het Philips Stadion, waardoor hij halverwege werd verhuurd aan FC Utrecht. Na een mislukt tijdelijk dienstverband in de Domstad verdween Zoet naar Italië, waar hij de verwachtingen ook niet volledig heeft kunnen waarmaken.