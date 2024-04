PSV ontvangt open sollicitatie van voormalig doelman: ‘Ik zeg zeker geen nee’

Jeroen Zoet loopt komende zomer uit zijn contract bij Spezia, en sluit een terugkeer naar PSV zeker niet uit. Dat zegt de 33-jarige doelman in gesprek met ESPN. Zoet wil eerst het seizoen afmaken, en dan zijn opties rustig overwegen. "Er ligt ook een aanbieding van Spezia, die heb ik ook in overweging", aldus de Veendamse goalie.

ESPN spreekt met Zoet vanwege de bloedstollende ontknoping in de Serie B. De elfvoudig Oranje-international staat zestiende met Spezia, slechts tien punten van nummer zeven Brescia.

De kans bestaat dat Zoet bezig is aan zijn laatste wedstrijden in Italië. "Ik ga straks alles op een rijtje zetten wat er komt", aldus de goalie in gesprek met ESPN.

Dat terwijl Zoet pas net weer verzekerd is van speeltijd. De sluitpost raakte vlak na zijn transfer naar Spezia geblesseerd, en moest sindsdien genoegen nemen met een reserverol.

Sinds december is Zoet echter weer eerste keus in Zuid-Italië. Beginnende met het uitduel tegen Parma miste de Nederlander geen minuut meer bij Spezia.

Mede daarom overweegt Zoet ook een langer verblijf. "Ik zeg zeker geen nee tegen PSV en ik zeg zeker geen nee tegen andere clubs. Maar er ligt ook een aanbieding van Spezia en die heb ik ook in overweging."

Zoet kwam sinds zijn transfer in 2020 tot 43 officiële duels voor Spezia. Het is de vraag wat voor rol hij eventueel in zou kunnen vullen bij een terugkeer naar het Philips Stadion.

Daar lijkt Walter Benítez vooralsnog onbetwistbaar eerste keus. Reservedoelman Joël Drommel staat echter wel op de nominatie voor een vertrek.

Zoet speelde tussen 2008 en 2020 260 officiële wedstrijden voor PSV. Pas in zijn laatste seizoen kwam zijn positie ter discussie te staan. Toen wedijverde Zoet om een basisplaats met huidig FC Twente-doelman Lars Unnerstall. Zoet leverde PSV uiteindelijk anderhalf miljoen euro op.



