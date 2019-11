‘Dan had de VAR kunnen ingrijpen en had Blind geen geel gekregen’

Ajax leek dinsdagavond met een 2-4 voorsprong op Chelsea op rozen te zitten. In de 68e minuut van de wedstrijd werd het duel op Stamford Bridge echter volledig op zijn kop gezet door twee rode kaarten van scheidsrechter Gianluca Rocchi voor Daley Blind en Joël Veltman. Blind incasseerde zijn tweede gele prent voor een tackle op Tammy Abraham, waarna Callum Hudson-Odoi de bal tegen de arm van Veltman schoot, die eveneens zijn tweede geel kreeg en ook nog eens een strafschop veroorzaakte.

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende vertelt een dag later in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het beter voor Ajax was geweest als Hudson-Odoi meteen gescoord had. De VAR had daarna naar de situatie kunnen kijken, waarna hij tot de conclusie had moeten komen dat er in eerste instantie een overtreding was gemaakt op Blind door Christian Pulisic: “Laat duidelijk zijn: dat was een overtreding van Pulisic op Blind. Dat is voor mij helder. Maar in deze situatie is de VAR niet bevoegd om voor dát moment in te grijpen”, stelt Van der Ende.

“De VAR mag ingrijpen bij doelpunten, directe rode kaarten, persoonsverwisselingen en strafschoppen.” Doordat de overtreding van Blind niet direct tot de strafschop in kwestie leidde, mocht de videoscheidsrechter echter niet ingrijpen: “De beoordeling mag niet gaan over een overtreding die daaraan voorafgaat.” Als Hudson-Odoi dus niet op de hand van Veltman had geschoten maar had gescoord, was er sprake geweest van een andere situatie: “Ja, dat had de VAR wél kunnen ingrijpen voor die overtreding op Blind.”

Gefrustreerde Ten Hag: 'Zulke fouten van de VAR zijn heel bitter'

Van der Ende moet toegeven dat deze regelgeving voor ‘maffe’ taferelen zorgt: “Dan had de VAR kunnen zeggen: doelpunt telt niet, vrije trap voor Ajax. En dan had Blind dus ook zijn tweede gele kaart niet gehad. Dan nog is het de vraag of de VAR had ingegrepen hoor.” De voormalige arbiter is namelijk van mening dat videoscheidsrechter en arbiter te nauw bij elkaar betrokken zijn: “Het zijn landgenoten en ze stappen na de wedstrijd in hetzelfde vliegtuig. Ze steunen elkaar daardoor te veel en dat is niet goed aan het systeem.”

Over de vermeende handsbal van Veltman is Van der Ende overigens duidelijk. De verdediger hield zijn arm ‘keurig langs zijn lichaam’: “Wat moet hij anders doen. Zijn hand gaat in de verste verte niet naar de bal. Dan kun je ook geen strafschop geven. En dus had ook hier de VAR weer kúnnen ingrijpen. Maar dan kom ik weer bij mijn punt: de VAR steunt te veel de scheidsrechter.”