Gary Lineker ziet Ajax in ‘Wilde Westen’ belanden: ‘De hel brak los’

Ajax houdt opnieuw een wrang gevoel over aan de wedstrijd tegen Chelsea. Net als na de wedstrijd in Amsterdam (0-1) is na de ontmoeting met the Blues op Stamford Bridge de arbitrage onderwerp van gesprek. Gary Lineker en Rio Ferdinand zijn verbaasd over wat zich heeft afgespeeld in Londen. “De hel brak los, dit was voetbal als het Wilde Westen”, aldus Lineker.

Ajax maakte een sterke indruk in Engeland en liep na rust uit naar een 1-4 voorsprong. Vlak nadat César Azpilicueta de stand op 2-4 had gebracht, ging het fout bij Ajax. Daley Blind en Joël Veltman pakten hun tweede gele kaart, terwijl laatstgenoemde met een handsbal een strafschop veroorzaakte. Jorginho bracht de stand vanaf elf meter op 3-4, waarna invaller Reece James voor de 4-4 zorgde. Even later schoot Azpilicueta de 5-4 binnen, maar omdat Tammy Abraham hands had gemaakt ging dat doelpunt niet door.

Blind: 'Scheidsrechterlijke dwalen begon al thuis'

“We hadden werkelijk geen idee wat er allemaal gebeurde”, aldus Ferdinand bij BT Sport. “We zitten hier met zo veel vragen, het was idioot. Maar we zeiden tijdens de rust al dat het niet ondenkbaar was dat een van de centrale verdedigers met rood van het veld kon gaan. Het was een slechte tackle van Daley Blind op Tammy Abraham en daar kon hij geel voor geven. Daarna kwam de handsbal…”

Dat Chelsea een punt zou overhouden aan het duel zag er niet naar uit toen Donny van de Beek in de tweede helft de 1-4 maakte. Na zijn goal verlieten tientallen fans het stadion, tot groot ongenoegen van Ferdinand. “Dat kan je simpelweg niet maken. Je kan niet zomaar het stadion uitlopen, zelfs niet wanneer je met 1-4 achter staat”, aldus Ferdinand. Toen Chelsea terug in de wedstrijd kwam wilden sommige supporters weer terug het stadion in, maar dat stond de beveiliging niet toe.

Lineker is het volledig met zijn collega eens. “We zagen supporters weglopen na de 1-4. Zij zullen zichzelf nu wel afvragen waarom ze dit hebben gedaan. Het toont aan dat voetbal onvoorspelbaar is en je het nooit weet. Je moet nooit opgeven”, aldus de oud-voetballer, die op Twitter nog in ging op de afgekeurde goal van Chelsea na de handsbal van Abraham. “De nieuwe regel met betrekking tot hands is belachelijk en geeft de VAR de kans om doelpunten af te keuren die anders nooit waren afgekeurd.”