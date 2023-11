Ajax houdt ongeacht resultaat tegen Marseille hoop op Europese overwintering

Donderdag, 30 november 2023 om 20:39 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:28

Brighton & Hove Albion heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De Engelse club won op bezoek bij AEK Athene met 0-1, door een doelpunt van João Pedro. Door de zege heeft koploper Brighton tien punten; twee meer dan nummer twee Olympique Marseille, dat om 21:00 uur aftrapt tegen Ajax. Nummer drie AEK blijft op vier punten staan, terwijl Ajax met slechts twee punten de laatste plaats bezet.

Nordin Amrabat stond in de basis aan de kant van AEK, terwijl bij Brighton twee Nederlanders aan het duel begonnen: doelman Bart Verbruggen en rechtsback Joël Veltman. De geschorste Jan Paul van Hecke ontbrak in de selectie van de bezoekers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brighton begon prima aan het duel, en op aangeven van Kaoru Mitoma zag Evan Ferguson zijn lage schot gekeerd worden door doelman Cican Stankovic. Daarna was het vooral AEK dat in het restant van de eerste helft de grootste mogelijkheden kreeg.

Zo werd een schot van Mijat Gacinovic geblokt door Lewis Dunk, en bracht Verbruggen vervolgens redding op een schot van Orbelín Pineda. De grootste kans diende zich echter vlak voor rust aan: Steven Zuber raakte de buitenkant van de paal, waarna de kopbal van Gacinovic over ging.

Na de rust was de eerste kans voor AEK, maar Verbruggen bracht redding op een schot van Gacinovic. Daarna ging de bal aan de andere kant van het veld plotseling op de penaltystip.

Damian Szymanski beging een overtreding in zijn eigen strafschopgebied op Pedro, en na inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter de bal op de stip te leggen. Pedro pakte het buitenkansje vanaf elf meter zelf uit: 0-1 voor Brighton.

Tot overmaat van ramp moesten de Grieken tien minuten later verder met tien man, toen Gacinovic zijn tweede gele kaart kreeg. Hij mist dus het duel met Ajax in Amsterdam over twee weken. AEK was vervolgens niet meer bij machte om de gelijkmaker te produceren. Voor Ajax blijft de opdracht donderdagavond ondertussen hetzelfde: er moet gewonnen worden van Marseille om hoop te houden op overwintering in de Europa League. Als de Amsterdammers verliezen of gelijkspelen, is de ontmoeting met AEK over twee weken cruciaal voor een plek in de Conference League.