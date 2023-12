Deze tegenstanders kan Feyenoord treffen in tussenronde Europa League

Feyenoord is inmiddels al enkele weken zeker dat het na de winterstop actief zal zijn in de tussenronde van de Europa League. Wat echter nog niet met honderd procent zekerheid te zeggen was, waren de mogelijke tegenstanders van de Rotterdammers. Die zijn nu, na de laatste speelronde in de Europa League, wel bekend.

Feyenoord eindigde als derde in Groep E van de Champions League, waardoor het zich mag opmaken voor de tussenronde van de Europa League. Daarin speelt het tegen een club die als tweede eindigde in de eigen Europa League-poule.

De nummers één van elke groep in de Europa League gaan immers direct naar de achtste finales, terwijl de nummers drie zich plaatsten voor de tussenronde van de Conference League.

De clubs die Feyenoord zou kunnen treffen in de tussenronde zijn SC Freiburg, Olympique Marseille, Sparta Praag, Sporting Portugal, Toulouse, Stade Rennes, AS Roma en FK Qarabag. Die clubs eindigden allemaal op de tweede plek van hun Europa League-poule.

Daarmee kunnen de Rotterdammers ook een aantal Nederlanders tegenkomen. Zo staan bij Toulouse Thijs Dallinga, Ibrahim Cissoko en Zakaria Aboukhlal onder contract en spelen voormalig Feyenoorders Jeremiah St. Juste en Rick Karsdorp bij respectievelijk Sporting Portugal en AS Roma.

Ondertussen is Marseille een club die het dit seizoen al eerder tegen een Nederlands team opnam: de Fransen zaten in de poule bij Ajax. In Amsterdam eindigde de ontmoeting in 3-3, in Frankrijk trok Marseille aan het langste eind: 4-3.

De loting voor de tussenronde van de Europa League vindt aanstaande maandag plaats om 13:00 uur, een uur na de Champions League-loting. De heenwedstrijden staan gepland voor 15 februari, de returns voor 22 februari. De winnaars van de tussenronde plaatsen zich voor de achtste finales.

Mogelijke tegenstanders Feyenoord:

SC Freiburg

Olympique Marseille

Sparta Praag

Sporting Portugal

Toulouse

Stade Rennes

AS Roma

FK Qarabag

