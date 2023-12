Arsenal zet dominantie na rust om in zege op Brighton; knieblessure Veltman

Arsenal heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League. The Gunners waren veel sterker dan Brighton & Hove Albion, maar wisten pas na rust tot doelpunten te komen. Gabriel Jesus en Kai Havertz lieten zich bejubelen: 2-0. Bij Brighton viel Joël Veltman met een ogenschijnlijk vervelende knieblessure uit. Arsenal staat voorlopig eerste, al moet Liverpool nog in actie komen.

Aan de kant van Arsenal had manager Mikel Arteta geen verrassingen in petto. Spits Jesus werd geflankeerd door Bukayo Saka (rechts) en Gabriel Martinelli (links). Martin Ødegaard en Havertz moesten op het middenveld voor creativiteit zorgen. Bij Brighton was een groot deel van de defensie Nederlands. Bart Verbruggen stond op doel, Jan Paul van Hecke stond in het centrum en Veltman was de rechtsback van dienst. Evan Ferguson was de spits bij de bezoekers.

De openingsfase was bepaald geen spektakelstuk. Het balbezit was voor Arsenal, dat daar aanvallend gezien weinig mee deed. Brighton stond goed gepositioneerd en hoefde pas in de twaalfde minuut een schotje toe te staan. Saka was James Milner te snel af, sneed naar binnen en produceerde een rollertje in de handen van Verbruggen. Een schot van Ødegaard enkele minuten later was een stuk dreigender. De Noor schoot een halve meter naast.

Voor Veltman zou de wedstrijd daarna niet veel langer duren. De rechtsback stapte mis bij een duel met Martinelli en greep direct naar zijn knie. Veltman probeerde het nog wel even, maar moest zich daarna toch laten vervangen door de pas achttienjarige Jack Hinshelwood. Arsenal werd steeds dominanter en kwam met Ødegaard als dirigent steeds dichter bij het doel van Verbruggen.

Zo had de spelmaker een schitterend 'biljartpassje' in huis op Saka, die opkeek en teruglegde op Martinelli. De Braziliaan schoot teleurstellend over. Martinelli was niet veel later vertrokken aan de linkerkant en stoomde op doel af, maar Verbruggen maakte zich goed breed en keerde de poging van Martinelli. Havertz kreeg nog een schietkans uit de rebound, maar Van Hecke gooide zichzelf uitstekend voor de bal.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Brighton kwam niet aan zijn gewoonlijke, dominante spel toe, terwijl Arsenal naar de openingen zocht. Verbruggen leek bijna de 1-0 te veroorzaken, door de bal zomaar in de voeten van Declan Rice te plaatsen. De Engelsman gaf af op Saka, die op zijn beurt Odegaard bediende. De Scandinaviër leek vrij uit te kunnen halen, maar werd afgetroefd door de instormende Van Hecke.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak. Van Hecke, die uitstekend in de wedstrijd zat, kopte onbedoeld door tot bij Jesus, die bij de tweede paal binnenknikte: 1-0. Arsenal bleef ook na de openingstreffer de gevaarlijkere partij. Brighton nam meer risico's, zonder dat het daar heel dreigend uit werd, en dat leverde the Gunners ruimte op. Zo dacht Saka even aan de 2-0, ware het niet dat zijn poging in het zijnet belandde.

Uit een nieuwe counter was Ødegaard ditmaal dichtbij, Verbruggen redde knap. De goalie zag Martinelli even later knap voorgeven en Havertz koppen. De Oranje-international hoefde dit keer niet in actie te komen, de Duitser kopte over. Brighton kwam in de slotfase toch nog zeer dicht bij de gelijkmaker. Kaoru Mitoma gaf scherp voor en Pascal Gross tikte rakelings naast. Arsenal bleef gevaarlijk en scoorde vlak voor tijd zijn tweede via Havertz, die de verre hoek vond met links: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 17 12 3 2 20 39 2 Aston Villa 17 12 2 3 16 38 3 Liverpool 16 11 4 1 21 37 4 Manchester City 17 10 4 3 20 34 5 Tottenham Hotspur 17 10 3 4 12 33 6 Newcastle United 17 9 2 6 15 29 7 West Ham United 17 8 3 6 -1 27 8 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 9 Brighton & Hove Albion 17 7 5 5 3 26 10 Chelsea 17 6 4 7 2 22 11 Fulham 17 6 3 8 -3 21 12 Brentford 17 5 4 8 0 19 13 Wolverhampton W. 17 5 4 8 -8 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 17 4 5 8 -8 17 16 Everton 17 8 2 7 2 16 17 Nottingham Forest 17 3 5 9 -13 14 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 17 2 2 13 -20 8 20 Sheffield United 17 2 2 13 -31 8

