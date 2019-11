Valentijn Driessen lovend: ‘Het nieuwe Ajax wervelt als het oude’

Ajax maakte dinsdagavond een uitstekende indruk op bezoek bij Chelsea. De Amsterdammers gingen rusten met een 1-3 voorsprong en liepen na rust zelfs uit naar 1-4. Dat de ploeg van manager Frank Lampard uiteindelijk terugkwam tot 4-4 had voornamelijk te maken met beslissingen van scheidsrechter Gianluca Rocchi, die Daley Blind en Joël Veltman met rood van het veld stuurde. Valentijn Driessen is lovend over de manier waarop het team van trainer Erik ten Hag voor de dag verscheen op Stamford Bridge. “Het nieuwe Ajax wervelt als het oude”, schrijft hij in De Telegraaf.

Volgens Driessen kregen Blind en Veltman ‘te gemakkelijk’ rood van de Italiaanse scheidsrechter. Met hangen en wurgen hield Ajax stand in de slotfase en kreeg het met negen man zelfs nog een aantal mogelijkheden op de overwinning. Voordat het centrale Ajax-duo van het veld werd gestuurd en Donny van de Beek de 1-4 op het scorebord zette, gingen de gedachten van Driessen terug naar 5 maart van dit jaar, toen Ajax met dezelfde cijfers Real Madrid uitschakelde. “Daar zag het nieuwe Ajax van de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars internationaal het levenslicht”, aldus de chef voetbal van de krant. Hij is zeer te spreken over de resultaten van Ajax dit seizoen, maar minder over de uitvoering. “De keus voor zekerheid met twee centrale verdedigers als centrale middenvelders was daar grotendeels debet aan. Het Zuid-Amerikaanse duo Lisandro Martínez en Edson Álvarez viel dat nauwelijks kwalijk te nemen, omdat hun kwaliteiten daar gewoonweg niet toereikend voor zijn.”

“Het wachten was op het moment dat Ten Hag de omslag zou durven maken. Wanneer hij zijn avontuurlijke ’ik’ de vrije loop zou laten”, vervolgt Driessen, doelend op de meer aanvallende opstelling van Ajax. De trainer koos dinsdag voor Van de Beek naast Martínez, net zoals hij deed tegen Feyenoord. “Sindsdien wervelt het nieuwe Ajax als het oude Ajax. Met Hakim Ziyech als de grote strateeg op het middenveld, Donny van de Beek en Martinez in zijn rug en Tadic, Quincy Promes en David Neres als de aanspeelpunten. In drie duels op rij scoorde Ajax driemaal binnen 35 minuten om uiteindelijk ook een vierde te maken. Tegen Feyenoord en PEC Zwolle oké, maar de bevestiging dat de Ajacieden hiertoe ook op het internationale podium in staat zijn, kwam in Londen. Thuis nog verloren van Chelsea, maar met Amsterdamse bluf werden de Londenaren voor louter eigen publiek een uur lang vernederd.”

Driessen schrijft dat Ten Hag in aanloop naar het duel met Chelsea twijfelde over de vraag ‘of de puzzel al was gelegd’. “Na de wervelende show op Stamford Bridge het eerste uur moet hij de puzzelstukjes alleen nog aandrukken”, zo klinkt het. Hij is ervan overtuigd dat wanneer het team in dezelfde opstelling blijft spelen er meer vastigheden in de ploeg komen en een 1-4 voorsprong niet snel meer weggegeven zal worden. “Durft Ten Hag het aan vast te houden aan zijn keuzes in Londen, dan blijft Ajax ook dit seizoen een ploeg om rekening mee te houden in de Champions League. Sterker, dan kan het qua attractiviteit het vorige droomseizoen zelfs overtreffen. Laat het weggeven van een 1-4 voorsprong Ajax geen zand in de ogen strooien en de tussenstand in Groep H evenmin.”