Desailly gaat afgekeurde goal Promes aankaarten bij FIFA

Marcel Desailly vindt dat het doelpunt van Quincy Promes namens Ajax tegen Chelsea woensdagavond onterecht is afgekeurd. Volgens de oud-voetballer heeft de VAR verkeerd gehandeld. Desailly erkent dat het doelpunt van Promes goedgekeurd had moeten worden. Bij beIN Sports laat hij weten dat hij als ambassadeur van de FIFA de fout gaat aankaarten bij de wereldvoetbalbond.

Promes scoorde na een van richting veranderd schot van Hakim Ziyech. De videoarbiter keurde het doelpunt af omdat de buitenspeler buitenspel stond. Op videobeelden is echter te zien dat Promes niet buitenspel stond toen Ziyech schoot. Pas toen de bal de voet van Ziyech ruimschoots had verlaten, stond Promes in buitenspelpositie. Desailly beaamt dat de arbitrage het verkeerde beeld heeft gebruikt.

César Azpilicueta vertrouwde erop dat de goal van Quincy Promes afgekeurd zou worden

In de studio van beIN Sports werd de afgekeurde goal van Promes in de rust besproken. Desailly krijgt te zien dat de Ajacied niet buitenspel stond op het moment dat Ziyech schiet. “Ze hebben niet de tijd genomen om goed te kijken naar de lijn en de afstand van de bal ten opzichte van de voet van de speler. Ik ben ambassadeur van FIFA en ik ga dit aankaarten, want dit is een probleem.”

Desailly vindt dat de arbitrage meer tijd had moeten nemen om goed naar de beelden te kijken. “Om het nauwkeurig te zien moet je misschien wel anderhalf tot twee minuten de tijd nemen”, aldus oud-speler van onder meer Chelsea en de nationale ploeg van Frankrijk, die tot slot beaamt dat het afgekeurde doelpunt misschien wel het verschil is geweest tussen winnen en verliezen.