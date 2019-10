Edwin van der Sar: ‘De kans dat Ajax in beroep gaat is dan ook groot’

Ajax neemt het op dinsdag 5 november op Stamford Bridge op tegen Chelsea en de Amsterdammers zullen dan, zoals het er nu naar uitziet, niet worden gesteund door meegereisde fans. De UEFA besloot vorige week, naar aanleiding van vermeende ongeregeldheden tijdens het bezoek van de Ajax aan Valencia, geen uitsupporters toe te laten in Londen. Afgelopen weekend werd door de achterban van de club tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk weer geprotesteerd tegen dit besluit, tot onvrede van algemeen directeur Edwin van der Sar.

“Zondagochtend vroeg landde ik weer in Nederland en ik was blij met de zege op RKC”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Van der Sar was vorige week in China om onder meer het partnership met Guangzhou R&F uit te breiden en een kantoor van zijn club in het Verre Oosten te openen. “Daar was ook wat te doen rond onze fans. Over onze aanhang wordt veel gezegd en geschreven.”

“De straf die we als club van de UEFA hebben gekregen na de wedstrijd in Valencia vind ik heel onverdiend en teleurstellend. In het stadion heerste een prima sfeer en voor onze supporters in Spanje had ik alleen maar complimenten”, gaat hij verder. “Er is één relletje buiten het stadion geweest. Dat had niets met onze officiële supporters te maken. De kans dat we in beroep gaan is dan ook groot.”

De supporters van Ajax lieten in Waalwijk door middel van fakkels en vuurwerk hun onvrede blijken. Dit kan echter niet op de goedkeuring van de oud-doelman rekenen: “Daar help je niemand mee. Op deze manier luistert echt niemand naar je. Nu hangt ons ook in Nederland een straf boven het hoofd.” Ajax ontvangt Chelsea woensdagavond eerst in de eigen Johan Cruijff ArenA. The Blues hebben momenteel drie punten minder dan de koploper uit Amsterdam.