Gepasseerde Luuk de Jong haalt gram met doelpunt in minuut 86

Luuk de Jong heeft zondagavond eindelijk zijn eerste doelpunt voor Sevilla gemaakt. De Nederlandse spits moest na zeven basisplaatsen zonder treffer in de thuiswedstrijd tegen Levante genoegen nemen met een invalbeurt, maar wist daarin wél het verschil te maken voor de Andalusiërs. Met een kopbal in minuut 86 bezorgde De Jong Sevilla drie zwaarbevochten punten: 1-0.

De Jong moet zijn basisplaats zondag afstaan aan Javier Hernández. De Mexicaanse spits kon voor het eerst dit seizoen in LaLiga rekenen op een basisplaats, maar kon het verschil niet maken. Hernández kreeg in de 72ste minuut voorin gezelschap van De Jong en de international van het Nederlands elftal groeide een klein kwartier later uit tot matchwinner.

De Jong kopte in het strafschopgebied raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Jesús Navas en opende zo eindelijk zijn doelpuntenrekening voor Sevilla. De voormalig PSV'er had vlak daarvoor nog een opgelegde kopkans gemist, maar dat werd hem door zijn doelpunt in minuut 86 uiteindelijk dus niet fataal. Sevilla komt door de zege na negen competitieduels op zestien punten en staat nu vijfde in LaLiga.