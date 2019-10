Bizarre beelden Lionel Messi van zondag duiken op: ‘Hij kan niet eens praten’

Ousmane Dembélé kreeg zondagavond in de slotfase van de topper tussen Barcelona en Sevilla (4-0) een rode kaart vanwege commentaar op de leiding. De aanvaller beet arbiter Antonio Mateu Lahoz ‘je bent slecht, je bent heel slecht’ toe nadat hij invaller Ronald Araújo een rode kaart had gegeven voor een vermeende overtreding op Javier Hernández. De rode prent zal de Frans international waarschijnlijk een schorsing van twee duels opleveren.

De rode kaart heeft voor enkele opmerkelijke openbaringen gezorgd. Zo was trainer Ernesto Valverde na afloop verbaasd over de uitlatingen van Dembélé jegens Mateu Lahoz omdat hij ‘niet goed met hem kan praten’. “Het is moeilijk om Spaanse woorden uit hem te halen”, erkende de trainer van Barcelona in de perszaal van het Camp Nou. Het fameuze programma El Día Después (een dag later, red.) van Movistar+ bracht maandagavond op zijn beurt opmerkelijke beelden van Lionel Messi naar buiten.

“Hij kan niet praten, hij kan niet eens praten”, zo probeerde Messi de scheidsrechter ervan te overtuigen dat hij een verkeerde beslissing inzake Dembélé, die toch al twee jaar in Spanje speelt, had genomen. De beelden gingen meteen viraal. Op beelden van Cuatro is te zien dat ook Messi de scheidsrechter ‘slecht’ noemt, zonder daar gestraft voor te worden, én dat Gerard Piqué eveneens probeerde om Mateu Lahoz in te laten zien dat hij fout zat. “Hij zei: ‘Mal, muy mal’ (slecht, heel slecht, red.)’”, zo verzekerde de verdediger.

Op beelden van Gol valt te zien dat Piqué en Mateu Lahoz ook na afloop nog even over het moment aan het praten waren. “Luister, nogmaals, hij zei slecht, heel slecht’." Mateu Lahoz antwoordde: “Nee, hij zei muy malo (jij bent heel slecht, red.).” De rode kaart zorgt ervoor dat Dembélé sowieso het uitduel met Eibar moet missen en de uitlatingen zullen vrijwel zeker betekenen dat er nog een wedstrijd schorsing bovenop komt en hij ook de Clásico tegen Real Madrid aan zich voorbij moet laten gaan.