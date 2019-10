Geen Zoet, Weghorst, Kluivert, Pröpper en Vilhena in selectie van Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De oefenmeester houdt Jeroen Zoet buiten de selectie: de doelman van PSV viel donderdag op het laatste moment uit voor het duel met Rosenborg BK in de Europa League en is volgens de KNVB niet fit. Hetzelfde geldt voor Davy Pröpper.

Ten opzichte van de voorselectie voor de afgelopen EK-kwalificatieduels zijn Hans Hateboer, Justin Kluivert, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Wout Weghorst en de geblesseerde Pröpper en Zoet er niet meer bij. Luuk de Jong krijgt de voorkeur boven Weghorst, ondanks dat de aanvaller van Sevilla nog wacht op zijn eerste doelpunt in LaLiga. Kluivert moet pas op de plaats maken voor Steven Bergwijn, die terug is van blessureleed.

Op het middenveld kan Koeman weer een beroep doen op Donny van de Beek, die eveneens kampte met een blessure. Vilhena is het kind van de rekening van zijn terugkeer. Koeman haalt Donyell Malen, die vorige maand debuteerde in de selectie, opnieuw bij de groep. Oranje neemt het op 10 oktober in De Kuip op tegen Noord-Ierland en speelt drie dagen later in en tegen Wit-Rusland.

De volledige selectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Denzel Dumfries (PSV), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Donyell Malen (PSV) en Quincy Promes (Ajax).