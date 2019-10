Stam moet sleutelen bij Feyenoord; FC Porto begint met grote namen

Feyenoord kan donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto als verwacht niet beschikken over Orkun Kökcü. De talentvolle middenvelder was deze week grieperig en zit niet bij de wedstrijdselectie. Zijn positie op het middenveld wordt overgenomen door Renato Tapia. Nicolai Jörgensen zit ook niet bij de wedstrijdselectie. FC Porto begint in De Kuip met diverse grote namen, zoals Pepe, Zé Luís en Moussa Marega

Stam voert verder geen wijzigingen door ten opzichte van de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente, wat betekent dat miljoenenaankoop Marcos Senesi opnieuw op de bank zit. Het hart van de verdediging wordt ook nu gevormd door Eric Botteghin en Edgar Ié. Voorin behoudt Luis Sinisterra zijn plek als gelegenheidsspits. De Colombiaan krijgt ondersteuning van Steven Berghuis en Sam Larsson.

Sérgio Conceição voert bij FC Porto een wijziging door in vergelijking met het team dat zondag met 0-1 van Rio Ave won. Voormalig Twentenaar Jesús Corona haalde het einde van die wedstrijd niet en hij ontbreekt donderdagavond dan ook in de basis. Zijn plek wordt ingenomen door Wilson Manafá. Met voormalig Roda JC Kerkrade-middenvelder Danilo Pereira staat er nog wel een speler met een verleden in de Eredivisie op het veld aan de kant van de Portugezen.

Feyenoord begon zijn Europa League-seizoen met een nederlaag tegen Rangers FC en staat daarom onderaan in Groep G. FC Porto kende een betere start met een overwinning op Young Boys en staat op basis van doelsaldo boven de Schotten op de eerste plek. Het eerste fluitsignaal in De Kuip zal om 18.55 uur klinken.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Tapia, Fer, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson

Opstelling FC Porto:: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles; Otávio, Uribe, Danilo, Nakajima; Zé Luís, Marega