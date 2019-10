Engelse pers vernietigend na ‘one-man mission’: ‘Hij was beschamend slecht’

Bayern München won dinsdagavond met maar liefst 2-7 op bezoek bij Tottenham Hotspur. De zware nederlaag van the Spurs zorgt voor een schokgolf in Engeland, waar de media uiterst kritisch reageren. Manager Mauricio Pochettino moet het bijvoorbeeld ontgelden in het commentaar van de Daily Mail.

“Pochettino zou waarschijnlijk willen dat hij zijn leven kon terugspoelen. Nog niet zo lang geleden was hij een van Europa’s meest begeerde trainers. Zijn team bij Tottenham was een eenheid, dat in zijn kracht speelde en wonderen kon laten gebeuren in de Champions League. Amper vier maanden nadat hij op het veld in Amsterdam stond te feesten na het bereiken van de grootste finale in het clubvoetbal, gaat er helemaal niks meer goed. Deze nederlaag is niet alleen slecht voor de aspiraties van zijn ploeg, maar ook voor zijn zelfrespect. Deze nederlaag zal gevoeld worden in de kleed- én bestuurskamer”, schrijft de Daily Mail. De krant haalt in een ander artikel een tweet van Serge Gnabry aan.

De reactie van Mauricio Pochettino

De aanvaller van Bayern München scoorde vier keer in het Tottenham Hotspur Stadium. ‘North London is RED!’, liet Gnabry, die een verleden bij Arsenal heeft, plagerig weten op Twitter. “Dit was de avond van Gnabry”, schrijft the Guardian. “Het is ongelofelijk als je bedenkt dat Gnabry ooit een ongelukkige huurperiode bij West Bromwich Albion had. Hij heeft zich ontwikkeld tot een wereldster na zijn vertrek uit de Premier League en dat liet hij deze avond zien met zijn snelheid en precisie.”

“Het feit dat Gnabry voor aartsrivaal Arsenal heeft gespeeld, zal zout in de wonden strooien bij Tottenham. Hij leek op een one-man mission om iets aan het Engels voetbal te bewijzen”, voegt de Daily Mirror toe. De krant wijst op het feit dat geen enkele Engelse club ooit zo'n forse nederlaag in eigen stadion leed in Europees verband. “Dit was een complete vernedering. Deze score moet schokkend zijn voor de spelers, want het was vreselijk, beschamend en vernietigend. Kan Pochettino zijn spelers nog steeds motiveren? Of hebben ze hem opgegeven?”

De reactie van enkele spelers van Tottenham Hotspur

De London Evening Standard wijst een andere zondebok aan. “Al was er sprake van collectief falen, er sprong toch iemand in negatief opzicht uit. Serge Aurier was beschamend slecht. Bij alle doelpunten van Gnabry ging Aurier niet vrijuit. Na zijn rode kaart van afgelopen weekend, zou je denken dat hij misschien revanche wilde nemen. Maar zijn optreden was een nieuw dieptepunt. Pochettino kan haast niet anders dan voor de volgende wedstrijd Kyle Walker-Peters of Juan Foyth als rechtsback op te stellen.”

“Het grootste punt van zorg is dat Tottenham mogelijk nog niet eens zijn dieptepunt bereikt heeft”, concludeert de Daily Express. “In de komende weken moet blijken hoe goed Pochettino is. Op de gezichten van spelers als Harry Kane was na het laatste fluitsignaal het gevolg van deze nederlaag al af te lezen. Toen Tottenham in Madrid was weggespeeld door Liverpool in de Champions League-finale, was men ervan overtuigd dat die wedstrijd in ieder geval het begin was van nieuwe standaard. Niemand had verwacht dat het juist alleen maar bergafwaarts zou gaan.”