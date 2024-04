Noni Madueke haalt woede op de hals bij Chelsea: ‘Dit is de laatste keer...’

Mauricio Pochettino is niet gediend van het gedrag van aanvallers Noni Madueke en Nicolas Jackson, zo liet de manager van Chelsea weten na afloop van een klinkende 6-0 zege op Everton. De jonge aanvallers ruzieden publiekelijk over het nemen van een penalty terwijl the Blues al met 4-0 voor stonden.

Cole Palmer was maandagavond de grote man bij Chelsea. De Engelse international was tegen Everton liefst viermaal trefzeker. Toch moest Pochettino na afloop van het Premier League-duel, tot zijn eigen ongenoegen, verantwoording afleggen voor het gedrag van zijn spelers. Een publiekelijke discussie over het nemen van een strafschop was daar de oorzaak van.

I get second hand embarrassment watching Jackson and Madueke. What are you doing, Just let Palmer take it ??pic.twitter.com/wIPxWQJn0t — Aguero Regen (@AgueroRegen) April 16, 2024

Chelsea stond al met 4-0 voor op Stamford Bridge toen Madueke hoogstpersoonlijk een strafschop versierde. De voormalig PSV’er wilde vervolgens zelf achter de bal gaan staan om het klusje te klaren, maar Jackson dacht daar anders over. Na een felle discussie tussen het duo greep Palmer, de vaste penaltynemer van Chelsea, in. De sterspeler schoot raak, waarna zijn kibbelende teamgenoten hem zichtbaar met tegenzin feliciteerden.

Een chagrijnige Pochettino baalde van Madueke en Jackson, zo liet de manager weten in gesprek met de BBC. “Ik kan dit soort gedrag niet accepteren. Ik heb ze verteld dat dit de laatste keer is dat ik dit soort gedrag wil zien. Als we een goed team willen zijn, dan moeten we op een collectieve manier denken.”

De Argentijn weet al welke maatregel hij gaat nemen indien zijn spelers nog een keer over de schreef gaan. “De volgende keer gooi ik ze er allemaal uit. Ik maak geen grap. Dat heb ik ze heel duidelijk gemaakt. Ik wil de fans onze excuses hiervoor aanbieden. Het is net een school. Als ze hier niet van leren, moeten we bepaalde beslissingen nemen.”

Volgens Pochettino zijn er duidelijke regels bij Chelsea. “De nummer één penaltynemer is Palmer. Hij moet bepalen of hij een bal wil afgeven aan een ploeggenoot. Het is belangrijk om dat te weten, maar dat weten ze nu.” Bij Sky Sports liet Pochettino weten dat hij Madueke (22) en Jackson (22) ditmaal niet gaat straffen. “Het zijn nog jonge jongens.”

Palmer zelf wilde de situatie na afloop bij de BBC niet overdrijven. “Anderen wilden hem nemen, maar ik ben hier de penaltynemer. Iedereen wil zijn verantwoordelijkheid pakken en soms gaat dat misschien wat te ver. We willen allemaal winnen, en nu kunnen we er al om lachen.”

De 21-jarige Palmer nam tot dusver negen penalty’s in de Premier League, die hij allemaal raak schoot. Alleen Yaya Touré, voormalig middenvelder van Manchester City, heeft een beter moyenne. De Ivoriaan nam in totaal elf penalty’s op het hoogste niveau van Engeland, die hij alle wist te benutten.

