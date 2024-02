Wolves-fans zingen over ontslag Pochettino na nieuwe zeperd van Chelsea

Chelsea is zondag opnieuw tegen een dreun aangelopen in de Premier League. Manager Mauricio Pochettino zag zijn kwakkelende elftal op Stamford Bridge met 2-4 verliezen van Wolverhampton Wanderers. Justin Kluivert was trefzeker voor Bournemouth, al was dat niet voldoende om the Cherries de volle buit te bezorgen tegen Nottingham Forest.

Chelsea zette de toon in de beginfase en brak de ban na bijna twintig minuten spelen. Na een fraaie individuele actie van Moisés Caicedo schoot Cole Palmer van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Wat de thuisclub vertrouwen had moeten geven, resulteerde in een snelle gelijkmaker.

Matheus Cunha schoot de bal slechts drie minuten later in de linkerbenedenhoek: 1-1. The Wolves roken dat er wat te halen viel in West-Londen en kwamen kort voor het rustsignaal zelfs op voorsprong, al was het wel Axel Disasi die ongelukkig in eigen doel schoot: 1-2.

De meegereisde Wolves-fans zongen plagerig 'You're getting sacked in the morning' in de richting van Pochettino, die lijdzaam moest toezien hoe zijn elftal steeds verder wegzakte. Matheus Cunha had geen medelijden met de Chelsea-manager en tikte na ruim een uur spelen de 1-3 binnen.

Het werd nog erger voor Chelsea in de slotfase. De tegenvallende Malo Gusto beging een overtreding in de zestien, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Uitblinker Matheus Cunha legde aan en maakte vervolgens zijn hattrick compleet: 1-4.

Een dramatische middag dus voor Chelsea, dat via Thiago Silva nog wel de eer redde. The Blues verloren woensdag nog met 4-1 bij koploper Liverpool en zijn afgezakt naar de elfde plaats in de Premier League. Wolves staat dankzij de zege een plek hoger.

Bournemouth - Nottingham Forest 1-1

Bournemouth sloeg al heel snel toe in de ontmoeting met Nottingham Forest. Uit een afgemeten corner van Luis Sinisterra tikte Kluivert van dichtbij binnen: 1-0. De thuisclub, waar Marcos Senesi ook een basiplek had, incasseerde kort voor rust de gelijkmaker. Het was Callum Hudson-Odoi die Forest op gelijke hoogte bracht: 1-1. Kluivert werd kort na rust gewisseld en beide ploegen moesten het uiteindelijk doen met een punt.

???????????? ????????????????! ?? De Nederlander tikt van heel dichtbij binnen en zet zijn team na zes minuten al op voorsprong! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/E2T93hTMhJ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 4, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties