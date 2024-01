Niet Pochettino of Mourinho, maar: ‘Van Bommel is mijn beste trainer ooit’

Toby Alderweireld noemt Mark van Bommel de beste trainer die hij ooit heeft gehad. Dat vertelt de 34-jarige mandekker van Royal Antwerp FC in gesprek met Het Laatste Nieuws. Van Bommel is op zijn beurt ook lovend over Alderweireld, die volgens hem de Gouden Schoen (de prijs voor beste speler) moet winnen in België.

Alderweireld speelt sinds de zomer van 2022 voor Antwerp, dat vier miljoen euro overmaakte naar Al-Duhail SC om hem los te weken. De 127-voudig international van België betaalde dat bedrag dubbel en dwars terug door vorig seizoen in de laatste seconden van de laatste wedstrijd van de Champions Play-Offs te scoren tegen KRC Genk (2-2). De ex-Ajacied bezorgde zijn club daarmee de landstitel.

In hetzelfde seizoen werd ook beslag gelegd op de Croky Cup en aan het begin van de huidige campagne won Antwerp de Belgische Super Cup. De samenwerking tussen Alderweireld en Van Bommel is dus zeer succesvol te noemen. Het tweetal maakt kans op respectievelijk de Gouden Schoen en de titel ‘Trainer van het Jaar’.

“Zonder hem had ik niet zo’n goed jaar gehad”, zegt Alderweireld over Van Bommel in gesprek met de Belgische krant. “Ik maak me zelfs zorgen over volgend seizoen. Ik zou het heel erg vinden als Mark er niet meer zou zijn. Als een coach het zo goed doet, wordt er natuurlijk aan hem getrokken.”

“Mark is de beste trainer die ik ooit heb gehad, in alle facetten”, aldus Alderweireld, die bij Tottenham Hotspur ook met grote namen als Mauricio Pochettino en José Mourinho werkte. “Dat meen ik echt. Hij is niet alleen een goede peoplemanager, maar ook heel duidelijk. Vóór elke wedstrijd heeft hij een strijdplan en weten we wat we moeten doen in balbezit en balverlies. Geloof me, veel coaches hebben dat niet.”

Van Bommel is blij met zijn aanvoerder en vindt dat hij de Gouden Schoen moet winnen in België. “Wat had hij nog meer moeten doen?”, vraagt de trainer zichzelf hardop af. “Luister, als Toby de Gouden Schoen niet wint, dan hoef ik die prijs van beste trainer ook niet, mocht ik hem winnen. Wie moet hem anders winnen?”

Antwerp staat na twintig wedstrijden op de zesde plaats in de Jupiler Pro League. In de groepsfase van de Champions League gingen vijf van de zes wedstrijden verloren. Thuis tegen FC Barcelona (3-2) werd op de laatste speeldag een knappe overwinning geboekt.

