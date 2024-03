‘Chelsea denkt aan twee concrete namen als opvolging van Pochettino’

Rúben Amorim en Roberto De Zerbi zijn in beeld om Mauricio Pochettino op te volgen bij Chelsea, zo schrijft The Guardian. Verwacht wordt dat de club geen overhaaste beslissing neemt, maar de druk op de Argentijnse manager neemt toe.

De wens van Chelsea om tot het einde van het seizoen te wachten met het maken van een beslissing over de toekomst van Pochettino, heeft de club er niet van weerhouden om Amorim en De Zerbi te identificeren, zo klinkt het.

Pochettino wist slechts één van zijn laatste vier officiële wedstrijden te winnen en maakt een moeizaam seizoen door. Afgelopen zomer tekende hij een contract voor twee jaar, maar het is de vraag of hij dit uitdient.

Fans van Chelsea richtten zich afgelopen weekend tot de Argentijn na het teleurstellende gelijkspel bij Brentford FC (2-2). Engelse media twijfelen ook hevig of Pochettino volgend seizoen nog wel aan het roer staat.

Chelsea is echter vastberaden om geen overhaaste beslissingen te nemen en geluiden klinken dat sleutelfiguren binnen de club Pochettino nog altijd steunen. Zo heeft Chelsea al het hele seizoen te kampen met blessures bij bepalende spelers.

De toekomst van Pochettino zal waarschijnlijk afhangen van de vraag of Chelsea, dat Leicester City ontvangt in de kwartfinale van de FA Cup, Europees voetbal veiligstelt dit seizoen. Via de ranglijst lijkt dat doel onhaalbaar.

Pochettino wordt gesterkt door het feit dat er vorig seizoen liefst vier managers werden versleten, wat maakt dat de eigenaren van Todd Boehly-Clearlake Capital er niet om staan te springen om opnieuw vroegtijdig afscheid te nemen.

Verwacht wordt dat het niet gemakkelijk gaat worden om de handtekening van De Zerbi te krijgen. De Italiaan staat er goed op door zijn werk bij Brighton & Hove Albion en werd eerder al gelinkt aan Liverpool, Bayern München en FC Barcelona.

Amorim leidde Sporting Portugal in 2021 naar de Portugese landstitel en is dit seizoen opnieuw in de race voor het kampioenschap. Sporting is al tien competitieduels op rij ongeslagen en gaat aan kop met een punt voorsprong op Benfica. De ploeg van Amorim speelde bovendien een wedstrijd minder.

