‘Er speelden wel wat dingen, maar ik besloot om Ajax niet te verlaten’

André Onana werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan onder meer Manchester United, maar een definitieve overgang richting de Premier League bleef uit. De doelman van Ajax voelt zich op zijn plaats in Amsterdam, al sluit Onana niet uit dat hij op termijn naar een grote Europese competitie vertrekt.

“Ik voel me gelukkig bij Ajax en doe er elke dag alles aan om de beste doelman ter wereld te worden”, zegt Onana in gesprek met Marca. “Ik weet echter niet wat er volgend jaar gaat gebeuren, ik kan blijven maar ook vertrekken natuurlijk. We zullen zien.” De Ajax-keeper weet dat hij regelmatig wordt genoemd bij Europese topclubs. “Ik weet dat er afgelopen seizoen wel wat dingen speelden, maar ik heb uiteindelijk besloten om Ajax niet te verlaten. Ik wil niet ergens anders op de bank belanden.” Onana tekende in maart een contract tot medio 2022 bij de regerend landskampioen.

Onana doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en de sluitpost van Ajax hoopt ooit terug te keren in het Camp Nou. “Het is altijd mijn club geweest. Barcelona heeft mij alles gegeven en ik ben uiteindelijk dankzij hen in Europa terechtgekomen. Ik ben die club erg dankbaar. Ik zou me zeker vereerd voelen, maar je weet het natuurlijk nooit.” Onana maakte in 2015 de overstap naar Ajax en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Onana keert voor even terug in Spanje, want woensdag wacht het treffen met Valencia in de groepsfase van de Champions League. “Het zal ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd worden”, blikt de jonge Ajacied vooruit op het Europese duel in het Mestalla. “Valencia heeft inmiddels een nieuwe trainer (Albert Celades, red.), maar deze wedstrijd is echt fifty-fifty. Het is echter van cruciaal belang dat we ons focussen op ons eigen spel.” Ajax opende het Champions League-seizoen met een 3-0 zege op Lille OSC, terwijl Valencia met 0-1 van Chelsea wist te winnen.