Ronald de Boer geniet van Ajax-uitblinker: ‘Hij is de man in bloedvorm’

Daley Blind behoort bij Ajax bijna wekelijks tot de uitblinkers en dat is ook Ronald de Boer niet ontgaan. De oud-middenvelder van de Amsterdamse club is vooral onder de indruk van de voetballende kwaliteiten die Blind tentoonspreidt, zo valt op te maken uit de analyse van De Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

“Blind is in de vorm van zijn leven”, concludeert De Boer een dag na de 2-0 overwinning van Ajax op FC Groningen. “Hij is zo zelfbewust en zelfverzekerd aan de bal. Hij hoeft niet eens na te denken. Ballen uit de lucht controleert hij moeiteloos. Tegen FC Groningen heeft hij 114 passes gegeven. Alles gaat met zo veel gemak.” Blind speelde tegen Groningen wederom als centrale verdediger, naast Joël Veltman.

“Hij geeft passes waarmee je linies overslaat”, vervolgt De Boer zijn lofzang. Hij is de man in bloedvorm en ik heb ongelooflijk van hem genoten. Hij was de hele wedstrijd fantastisch.” Blind is sinds zijn terugkeer bij Ajax in 2018 een vaste waarde en de verdediger annex middenvelder miste dit seizoen nog geen minuut in de Eredivisie.

Blind toonde zich zaterdagavond tevreden met zijn optreden tegen Groningen. “Ik heb een goede connectie met Quincy Promes, Dusan Tadic en de jongens tussen de linies”, aldus Blind in gesprek met Voetbal International. “Ik kan de pass geven en ze verwachten hem ook. Soms gaat het mis, maar vaak genoeg komen ze aan.”