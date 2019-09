Ophef over uitspraken Sergio Ramos: ‘De hoer die je heeft gebaard! Pik je dat?’

De stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid (0-0) in LaLiga leverde zaterdagavond geen winnaar op en was traditiegetrouw niet gevrijwaard van controversiële momenten. Zo kon Diego Simeone zijn ogen en oren niet geloven toen Sergio Ramos naar verluidt ‘de hoer die je heeft gebaard’ naar een van de assistenten van José Luis González González, de arbiter die de fluit in het Wanda Metropolitano hanteerde, riep.

Simeone stond op slechts enkele meters afstand toen hij de vermeende woorden van de verdediger van Real Madrid, na een discussie over een wedstrijdmoment, richting de assistent-scheidsrechter hoorde. De trainer van Atlético protesteerde hevig toen hij zag dat de grensrechter er niets mee deed. “De hoer die je heeft gebaard! Pik je dat?”, schreeuwde hij op een halve meter afstand van de grensrechter. Hij wendde zich tot de vierde official, verwees naar de vermeende uitspraken van Ramos, maar ook bij deze persoon ving hij bot. De Argentijn moest verplicht terugkeren naar zijn zone rondom de bank.

Na het klinken van het rustsignaal ging Simone naar González González toe om het voorval te bespreken. Spaanse media verzekeren dat de situatie uiteindelijk in de catacomben tot duw- en trekwerk tussen spelers leidde. De reactie van Simeone en andere personen op de bank van los Colchoneros heeft op zich een logische reden. Diego Costa werd vorig seizoen acht duels geschorst omdat hij zich in vergelijkbare woorden uitliet.

“Wat er op het veld gebeurt, blijft op het veld”, benadrukte Simeone na afloop in gesprek met de media. “De grensrechter weet heel goed wat Ramos heeft gezegd. De scheidsrechters zijn degenen die bepalen wanneer een grens wordt overschreden. Wij hebben een mening op basis van datgene wat we zien.” Ramos zelf was de onschuld zelve. “We hadden het over de kaarten. Volgens mij hebben we meer kaarten ontvangen, terwijl Atlético wellicht de meeste overtredingen maakte. Het moet niet groter worden gemaakt dan het is.”