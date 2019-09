Spelers van Arsenal bezorgd: ‘Emery is een beetje een grap geworden’

Meerdere spelers van Arsenal hebben hun bedenkingen bij de tactische keuzes van Unai Emery, zo meldt de Daily Mirror donderdag. Volgens de krant was de wedstrijd tegen Liverpool van vorige maand (3-1 nederlaag) de belangrijkste aanleiding voor de zorgen binnen de spelersgroep. Maandag staat een nieuwe kraker op het programma, wanneer Arsenal op bezoek gaat bij Manchester United.

Het duel met Liverpool betekende voor Arsenal de eerste en vooralsnog enige nederlaag in de Premier League. The Reds kregen voor eigen publiek de nodige ruimte aan de flanken, doordat Arsenal in een strakke ruit op het middenveld speelde. Sommige spelers van Arsenal vonden dat onbegrijpelijk, omdat Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson bekendstaan als twee van de beste backs in Engeland.

Unai Emery is lyrisch over de ontwikkeling van de jonge Gabriel Martinelli.

Alexander-Arnold en Robertson zijn aanvallend sterk en hadden daardoor beter opgevangen moeten worden, zo menen spelers van Arsenal. Eerstgenoemde gaf de assist bij het openingsdoelpunt van Joël Matip. Toen gaandeweg de wedstrijd duidelijk werd dat Alexander-Arnold en Robertson 'zeeën van ruimte' hadden, probeerde Emery dat euvel niet te verhelpen met een tactische ingreep.

"Dat is niet het enige, want de Spanjaard heeft nog altijd een zwakke beheersing van de Engelse taal", schrijft de Daily Mirror. "Daardoor kan Emery moeilijk zijn punt articuleren ten overstaan van de selectie. Het feit dat hij zijn overtuigingen niet kan overbrengen, is binnen de spelersgroep een beetje een grap geworden." Arsenal staat na zes wedstrijden op de vierde plek in de Premier League en verzamelde elf punten. Zondag wonnen the Gunners met 3-2 van Aston Villa.