Depay: ‘Kwestie van tijd voordat we kunnen meedoen om de wereldtitel’

Memphis Depay is positief gestemd over de toekomst van het Nederlands elftal. De selectie van Oranje kwam dinsdag bijeen in Zeist, ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland van respectievelijk vrijdag- en maandagavond. Depay merkt dat de internationals zich als spelers ontwikkelen en denkt ook dat hij zelf positieve stappen zet bij Olympique Lyon.

De stemming rondom Oranje is positiever geworden, geeft hij aan. "De sfeer in het stadion is beter. De jongens maken transfers en ontwikkelen zich. Ik voel ook dat ik me ontwikkel. Het is goed om te zien. Ik heb het idee dat er veel groei in de ploeg zit", aldus Depay in gesprek met VTBL. Als de verslaggever vraagt of het een kwestie van tijd is voordat Oranje wereldkampioen wordt, moet Depay lachen. "Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we met de grote landen kunnen meedoen daarom."

Depay is zelf uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste vier competitieduels maakte hij al vier doelpunten in de Ligue 1 en gaf hij een assist. Depay deelt de topscorerstitel voorlopig met Victor Osimhen van Lille OSC. "We zijn pas vier wedstrijden onderweg, maar het gaat lekker. Ik ben betrokken bij goals en ik ben gevaarlijk, dus daar ben ik blij mee. De laatste keer dat ik zo'n start heb gehad, was volgens mij bij PSV. Ik hoop het vol te kunnen houden."

Een zomerse transfer was voor Depay geen serieuze optie. "Er waren een aantal clubs met interesse, maar niets waarvan ik en mijn team dachten: dit moeten we gaan doen", legt hij uit. De buitenspeler voelt zich goed in Lyon en is blij met de inbreng van de nieuwe trainer Sylvinho. "Hij heeft een goede impact op het team. Je voelt een frisse spirit rond het team. Mede daardoor ben ik gebleven. Ik heb nog twee jaar en er komen mooie dingen aan."

"Hopelijk kan ik dit seizoen knallen bij Lyon en het Nederlands elftal. Oranje is net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker. Zeker als je de afgelopen jaren ziet. We moeten ons gewoon kwalificeren", benadrukt Depay. Oranje won een van de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het EK en staat derde in de poule, achter Duitsland en Noord-Ierland. De twee concurrenten hebben wel respectievelijk een en twee duels meer gespeeld.