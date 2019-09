‘AZ bereikt akkoord met Italianen en strijkt wederom miljoenen op’

AZ lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Oussama Idrissi, want de Italiaanse transferexpert Alfredo Pedullà weet maandag te melden dat de Alkmaarse club een principe-akkoord heeft bereikt met Torino over een transfer van de aanvaller. Naar verluidt zijn de Italianen bereid om twaalf miljoen euro neer te leggen voor Idrissi.

Torino heeft nog tot maandagavond 20.00 uur de tijd om zaken te doen met AZ en Pedullà verwacht dat de miljoenendeal voor het verstrijken van de transferdeadline wordt afgerond. La Gazzetta dello Sport wist zondag al te melden dat Idrissi op het lijstje van Torino stond en dat AZ minstens tien miljoen euro wenst te ontvangen voor de 23-jarige aanvaller, die sinds 2018 in Alkmaar speelt. Idrissi, wiens contract nog drie seizoenen doorloopt, staat op drie doelpunten in vier wedstrijden in deze jaargang van de Eredivisie.

In the Zone | Oussama Idrissi ging na het duel met Vitesse in op de transfergeruchten

Al-Nassr-aanvaller Nordin Amrabat liet zich zondag bij FOX Sports uit over de transferperikelen rondom Idrissi. “Ik ben deze week gebeld door een Italiaanse club over een speler uit de Eredivisie. Dan twijfelen ze, omdat ze de intensiteit van de Eredivisie niet kunnen vergelijken met de Serie A. Torino heeft me gebeld over Oussama Idrissi, die ze mogelijk gaan halen. Dan twijfelen ze over de intensiteit, over Nederland.” Torino is volgens Amrabat niet alleen met Idrissi bezig. “Er zijn meer opties, Torino is met twee of drie spelers bezig.” Naar verluidt zijn de Italianen ook in de markt voor Corinthians-aanvaller Mateus Vital en Kamano van Girondins Bordeaux. De Fransen zouden minimaal negen miljoen euro plus bonussen verlangen voor de aanvaller.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts liet onlangs nog weten dat Marko Vejinovic, die is vertrokken naar het Poolse Arka Gdynia, de laatste speler is die AZ verlaat. “We zitten in de laatste week. Het moet wel heel bijzonder zijn, als we nu nog een speler wegdoen. Normaal gesproken gaan we echt niet meer meewerken.” AZ rondde eerder deze zomer al een miljoenentransfer af, want Guus Til maakte voor achttien miljoen euro de overstap naar Spartak Moskou