Feyenoord stalt toptalent Crysencio Summerville in de Eredivisie

Crysencio Summerville speelt komend seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag, zo maakt Feyenoord via de officiële kanalen bekend. De zeventienjarige aanvaller werd vorig seizoen door de Rotterdammers gestald bij FC Dordrecht, maar mag dit seizoen tijdelijk aan de slag in de Eredivisie.

“Crysencio is een groot talent van onze Onder 19-lichting. Door hem dit seizoen te verhuren aan een team uit de Eredivisie kan hij zich verder ontwikkelen en de benodigde speelminuten maken. Dat was, gezien de concurrentie op zijn posities bij Feyenoord, dit seizoen lastig voor hem geweest hier in Rotterdam”, zegt technisch directeur Sjaak Troost op de website van Feyenoord. Het contract van Summerville bij de Rotterdammers loopt nog tot medio 2021.

Summerville werd in de tweede seizoenshelft van de vorige jaargang uitgeleend aan FC Dordrecht. In dienst van de Schapenkoppen kwam de aanvaller in achttien officiële wedstrijden tot vijf doelpunten en één assist. In de voorbereiding draaide Summerville mee met de hoofdmacht van Feyenoord, maar hij hoefde in Rotterdam-Zuid nog niet op al teveel speeltijd te rekenen. Om die reden heeft Feyenoord besloten om hem tijdelijk te laten vertrekken richting de Eredivisie. Eerder werd Summerville ook gelinkt aan FC Twente.

De door Feyenoord opgeleide aanvaller moet de selectie van ADO voorzien van de nodige aanvallende impulsen. De club uit de Hofstad verloor eerder deze zomer Sheraldo Becker en Abdenasser El Khayati, die een transfer maakten. Met Pawel Cibicki, Michiel Kramer en Bilal Ould-Chikh werd de aanval van ADO eerder al versterkt en Summerville vormt de vierde offensieve versterking voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk.

"Crysencio is een razendsnelle, beweeglijke buitenspeler. Hij heeft niet alleen een flitsende actie in huis, maar is ook in staat om tijdens deze acties het overzicht te bewaren. We volgden Crysencio al een tijdje en zijn ervan overtuigd dat hij ondanks zijn jonge leeftijd van waarde kan zijn voor onze ploeg", aldus Jeffrey van As, manager voetbalzaken in Den Haag. Het is nog niet duidelijk of Summerville dit weekeinde al speelgerechtigd is, als ADO het in eigen stadion opneemt tegen VVV-Venlo.