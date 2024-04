Milan van Ewijk diep onder de indruk van landgenoot: ‘Hij is buitengewoon goed’

Crysencio Summerville is bezig aan zijn laatste maanden bij Leeds United in het Championship. Die conclusie trekt landgenoot Milan van Ewijk, speler van Coventry City, in een uitgebreid interview met Voetbal International. De 23-jarige vleugelverdediger speelde vorige week tegen Summerville (2-1 winst) en is groot fan van de Rotterdamse buitenspeler.

Van Ewijk speelde samen met Summerville in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna hij hem bij ADO Den Haag opnieuw tegenkwam. Ook speelde het duo gezamenlijk een aantal jeugdinterlands namens Jong Oranje.

Tijdens het thuisduel met Leeds United stond Van Ewijk plotseling tegenover zijn vriend. “Op dit moment ben ik gewoon rechtsback, maar omdat onze rechtsbuiten, Tatsuhiro Sakamoto, geblesseerd is geraakt, sta ik soms verder naar voren. Tegen Leeds United stond ik vorige week rechtsback omdat het mij beter lag om tegen Crysencio Summerville te spelen.”

Van Ewijk speelde een goede wedstrijd en wist zich prima staande te houden, maar is alsnog diep onder de indruk van Summerville. “Die man is echt buitengewoon goed, dat is niet normaal. Hij is de beste vleugelaanvaller in het Championship. Mensen beginnen eindelijk te zien hoe goed hij is. Hij staat in mijn top drie van beste linksbuitens die ik ben tegengekomen en hij staat op nummer één.”

“Hij laat zien dat hij een Premier League-speler is”, gaat Van Ewijk verder. “Hij gaat een stap maken, dat kan niet anders. Dat moet hij aankunnen.” Summerville ligt nog tot medio 2026 vast bij Leeds United en is volgens Transfermarkt inmiddels 18 miljoen euro waard.

Van Ewijk legt in zijn interview ook uit hoe hij Summerville bestreden heeft. “Om tegen hem te staan is een leuke uitdaging. Van tevoren heb ik beelden bekeken op YouTube en op de wedstrijddag heb ik video’s gezien om hem zo goed mogelijk te analyseren. Ook al kan ik hem rustig houden, je weet dat hij aan één moment genoeg heeft om gelijk zo veel ruimte en dreiging te creëren.”

Hoewel het reguliere seizoen nog niet voorbij is, werd Summerville onlangs verkozen tot Speler van het Jaar in het Championship. De pijlsnelle rechtsbuiten speelde dit seizoen al 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 9 assists. Van Ewijk mag ook trots zijn op zijn debuutseizoen bij Coventry City. De Amsterdamse vleugelverdediger speelt vrijwel alles en was in 44 wedstrijden goed voor 2 doelpunten en 5 assists.

