Summerville bekroont topseizoen in Championship met prestigieuze onderscheiding

Crysencio Summerville (22) heeft zondag een fraaie prijs in ontvangst mogen nemen. De Nederlander won namelijk de EFL Award voor Speler van het Jaar in de Championship. Daar had Summerville dit seizoen een gigantisch aandeel in de huidige derde plaats van zijn club Leeds United. De ultieme beloning zou echter nog altijd promotie zijn.

Summerville nam het zondag op tegen Kiernan Dewsbury-Hall en Sammie Szmodics, die respectievelijk namens Leicester City en Blackburn Rovers waren genomineerd. Uiteindelijk ging de geboren Rotterdammer met de prijs aan de haal.

Summerville was dit seizoen al goed voor zeventien goals en acht assists in veertig competitieduels. Daarmee is het jeugdproduct van Feyenoord een van de meest productieve spelers van de Championship.

Summerville toonde zich op de EFL-kanalen zeer verheugd met de prijs. "Ik ben op een ander niveau dan voorheen", liet de rechtspoot optekenen. "De manager (Daniel Farke, red.) speelt een grote rol, ik ben erg blij met hoe hij de spelers behandelt."

"Toen we degradeerden, was mijn plan om bij Leeds te blijven en het team terug te krijgen waar het hoort. Ik ben blij dat ik kan helpen met mijn assists en goals."

'Terug te krijgen waar het hoort' – daarmee doelt Summerville op de Premier League, waar Leeds vorig jaar uit afdaalde. The Whites staan momenteel derde, een punt onder de felbegeerde tweede plaats. De nummers een en twee promoveren namelijk rechtstreeks naar het hoogste niveau eind dit seizoen. De vier teams daaronder moeten promotie zien af te dwingen via de play-offs.

De vraag is of Summerville een eventueel Premier League-avontuur gaat meemaken, althans bij Leeds. De jeugdinternational zou op het lijstje staan bij onder meer Arsenal, Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur. Ook Atlético Madrid en FC Porto hebben Summerville in het vizier. De aanvaller wordt door Transfermarkt getaxeerd op een marktwaarde van achttien miljoen euro.

