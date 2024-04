Crysencio Summerville ligt goed in de markt: ‘8 topclubs staan in de rij’

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, West Ham United, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto volgen Crysencio Summerville op de voet. Volgens het Britse HITC is de kans groot dat de 22-jarige aanvaller van Leeds United na dit seizoen voor een andere club speelt. Summerville ligt op Elland Road nog tot medio 2026 vast.

Summerville is bij Leeds United bezig aan een uitstekend seizoen. De Rotterdamse buitenspeler speelde in 2023/24 al 40 officiële wedstrijden namens the Whites, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 9 assists.

Zijn ontwikkeling is binnen Engeland niet onopgemerkt gebleven. Zo zouden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur én West Ham United geïnteresseerd zijn in Summerville.

Met Leeds United maakt de rechtspoot overigens ook een goede kans om terug te keren in de Premier League, daar het elftal van manager Daniel Farke momenteel op de tweede plaats staat in de Championship. Die eindklassering zou voldoende zijn voor directe promotie naar het hoogste niveau.

Summerville kan er volgens journalist Graeme Bailey ook voor kiezen om zijn carrière te vervolgen buiten Engeland. Zo staat de Nederlandse jeugdinternational hoog op het lijstje bij Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto.

Transfermarkt schat Summervilles huidige marktwaarde op 18 miljoen euro, al gaat Leeds United vermoedelijk een stuk hoger in de boom zitten. De Britse volksclub hoopt volgens Bailey zelfs dat Summerville bereid is om zijn contract te verlengen. De buitenspeler zelf lijkt daar weinig voor te voelen.

Na vier jaar in Leeds is Summerville toe aan de volgende stap in zijn carrière. The Whites namen de pijlsnelle aanvaller in 2020 voor slechts 1,5 miljoen euro over van Feyenoord, waar hij nooit een wedstrijd in de hoofdmacht speelde. Sinds zijn komst speelde Summerville 80 wedstrijden voor Leeds United, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 11 assists.

