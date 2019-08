Valentijn Driessen snoeihard voor Ajax: ‘De Tukker was in paniek geraakt’

Valentijn Driessen heeft vrijwel geen goed woord over voor de keuzes die Erik ten Hag maakte voorafgaand aan het duel tussen Ajax en APOEL Nicosia (2-0). De trainer gooide zijn opstelling grotendeels op de schop: alleen André Onana, Nicolás Tagliafico en Joël Veltman stonden op exact dezelfde positie als vorige week. Volgens Driessen vielen 'tal van automatismen' weg doordat Ten Hag zoveel wijzigingen doorvoerde.

De chef voetbal van De Telegraaf concludeert dat Ten Hag met vuur speelde, maar zijn vingers niet brandde. "De Tukker was duidelijk in paniek geraakt na de volkomen onverwachte 0-0 in Nicosia tegen APOEL en de dramatische voorstelling op het Grieks-Turkse eiland", zo klinkt het. Volgens Driessen leek het erop dat Ten Hag zijn 'oren liet hangen' naar 'de spelers, staf, vele analisten en bondscoach Ronald Koeman'.

Koeman zei zondag bij Studio Voetbal dat hij Daley Blind liever in de verdediging dan op het middenveld ziet spelen. Eerder deze week schreef De Telegraaf dat vanuit de spelersgroep een steeds hardere roep' klonk om Blind weer in de verdediging te zetten. Op Cyprus opereerde Blind nog als middenvelder, maar voor eigen publiek werd hij door Ten Hag inderdaad teruggeschoven naar de achterhoede.

Ajax heeft een 'dreigende crisis en mislukt seizoen' afgewend, maar veel was de overwinning volgens Driessen niet waard. "Want waar vorig seizoen drie duidelijke kantelpunten vielen aan te wijzen, PSV-uit, Bayern München-uit en Real Madrid-thuis, boden het tactisch plan en de bezetting tegen APOEL Nicosia behoudens de positie van Blind nauwelijks houvast voor een nieuw succesjaar in de Champions League."