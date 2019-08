‘Ajax zet met recordsalarissen Eredivisie vanaf 2021/22 buitenspel’

De topsalarissen die bij Ajax worden betaald hebben volgens Voetbal International het gevolg dat clubs buiten de top drie in de komende jaren bijna geen spelers meer van buiten de Europese Unie kunnen betalen. Spelers van buiten de EU moeten namelijk minimaal 150 procent van het gemiddelde Eredivisie-salaris verdienen. Spelers van achttien en negentien jaar moeten minstens 75 procent krijgen. Ajax krikt het gemiddelde stevig omhoog, waardoor spelers van buiten de EU in de nabije toekomst niet meer te betalen zijn voor de subtoppers en de clubs daaronder.

De Eredivisie voerde deze regel ooit in om te voorkomen dat de competitie gevuld zou worden met ‘derderangs buitenlanders’. De salariseis voor spelers van buiten de Europese Unie wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde Eredivisie-salaris van twee seizoenen geleden. Niet-EU-spelers moeten minimaal 436.000 euro bruto per jaar verdienen, terwijl het minimum van spelers van 18 en 19 jaar op 218.000 euro bruto moet liggen. Dat bedrag is gebaseerd op het gemiddelde Eredivisie-salaris van het seizoen 2017/18: 291.000 euro bruto.

Ajax heeft de afgelopen jaren de salarissen flink verhoogd. Het oude salarisplafond werd doorbroken met de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. Na het succesvolle Champions League-seizoen wist directeur spelersbeleid Marc Overmars een groot aantal belangrijke spelers in huis te houden met nieuwe contracten en recordsalarissen. Deze bedragen zijn vanaf het seizoen 2021/22 van invloed op de rest van de Eredivisie. Spelers van buiten de EU moeten dan mogelijk zeven tot acht ton gaan kosten, zo voorspelt Voetbal International. Ook de talenten van achttien en negentien jaar zijn dan bijna niet meer te betalen voor clubs buiten de top drie.

Het tijdschrijft meldt dat Vitesse en AZ dergelijke bedragen nog kunnen ophoesten, al is het de vraag of deze clubs dat geld over hebben voor talenten. “Met de huidige regelgeving kunnen bijna alle clubs de scoutingsafdelingen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië opdoeken. Het halen van niet-EU-spelers wordt een exclusief recht van de top drie. Zo zet Ajax de rest op indirecte wijze nog verder buitenspel”, zo klinkt het.