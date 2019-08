‘Ajax is nu zoveel sterker dat de titel een zekerheid is van 75 procent'

Ajax wist Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic eerder deze zomer langer aan zich te binden. De Amsterdammers hebben vorig jaar afscheid genomen van het salarisplafond, dat op een miljoen euro lag. Theo van Duivenbode, die in de raad van commissarissen min of meer toezag op het salarisplafond, toont begrip voor de nieuwe koers van Ajax, zo vertelt hij in gesprek met de Volkskrant.

“De markt en liquiditeitspositie zijn nu heel anders dan toen wij begonnen. Toen zaten we met een enorm vermogensverlies. Dankzij Frank de Boer werd dat al snel omgezet in flinke winst door viermaal op rij de Champions League te halen. Vorig seizoen is er nog veel meer opgehaald met die transfers en uitstekende Champions League-campagne”, stelt Van Duivenbode. Hij stelt vaak niet akkoord te zijn gegaan als er ‘belachelijke salarissen’ moesten worden neergelegd om spelers te halen of te behouden.

Meerdere spelers zouden momenteel meer dan 2,5 miljoen per jaar opstrijken bij Ajax. “We hadden drie categorieën. Categorie drie: Een goede speler om het basiselftal mee op te vullen. Categorie twee: Een uitstekende speler die het verschil maakt, maar anderen niet beter maakt. Categorie één: een supertopper die ook andere spelers beter maakt. Nou, daar wilde je wel wat voor doen, maar die supertoppers wilden niet in de Eredivisie spelen.”

“Ik vind Ziyech van categorie één. Als je die kan behouden, dan snap ik dat je investeert. Maar ik heb geen zicht meer op wat ze die jongens exact bieden dus kan ik er ook geen oordeel over geven”, vervolgt Van Duivenbode. Hij vindt niet dat er risico’s genomen worden bij Ajax. “Ajax is nu zoveel sterker dan de rest dat de landstitel een zekerheid is van 75 procent. En volgend seizoen hoeft de kampioen van Nederland geen voorrondes te spelen. Als je maar onthoudt: geef nooit meer uit dan je hebt.”