Premier League spendeert 1,52 miljard euro; elf clubs breken records

Premier League-clubs hebben de afgelopen transferperiode gezamenlijk omgerekend 1,52 miljard euro uitgegeven, zo berekende Deloitte. Het totaalbedrag ligt iets lager dan in 2017, toen Engelse clubs van het hoogste niveau 1,55 miljard euro uitgaven aan nieuwe spelers. Donderdag was de laatste dag van de transfermarkt en met zeventien deals werd het een rustige deadline day. Op de slotdag van de transferwindow werd er ‘slechts’ 184,4 miljoen euro uitgegeven.

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt zorgde Everton voor de duurste aankoop van de dag. Alex Iwobi werd voor bijna 37 miljoen euro overgenomen van Arsenal. De duurste uitgaande transfer kwam op naam van Manchester United, dat Romelu Lukaku voor ongeveer tachtig miljoen euro aan Internazionale verkocht. In tegenstelling tot andere jaren was Arsenal de club die het meeste geld uitgaf op de markt. The Gunners haalden voor 168 miljoen euro aan nieuwe spelers. Donderdag werd op het laatste moment Kieran Tierney voor 27 miljoen euro overgenomen van Celtic en kwam David Luiz voor 9 miljoen euro over van Chelsea.



David Luiz maakte donderdag de overstap van Chelsea naar Arsenal

Tottenham Hotspur versterkte zich met Giovani Lo Celsco. De Argentijn wordt gehuurd van Real Betis met een optie tot koop. Bovendien werd Ryan Sessegnon voor 27 miljoen euro overgenomen van Fulham. Paulo Dybala stond hoog op het wensenlijstje van Mauricio Pochettino en leek op weg naar Londen, maar Juventus trok de stekker uit de deal. Veel Premier League-clubs gaven recordbedragen uit, waaronder Watford. The Hornets waagden nog een poging bij Steven Bergwijn, maar de Oranje-international zag een overstap niet zitten. Zodoende kwam Ismaïla Sarr voor 32 miljoen euro over van Stade Rennes.

Liefst elf van de twintig Premier League-clubs gaven nooit zoveel geld uit als de afgelopen transferperiode. Promovendus Sheffield United gaf ten opzichte van het vorige transferrecord liefst vier keer zoveel uit. Arsenal, Aston Villa, Leicester City, Manchester City, Newcastle United, Southampton, Tottenham, Watford, West Ham United en Wolverhampton Wanderers zijn de andere tien clubs. Harry Maguire (Manchester United) werd met zijn transfersom van 87 miljoen euro de duurste aankoop in Engeland, gevolgd door Arsenal-aanwinst Nicolas Pépé (80 miljoen euro). Alleen Chelsea, Crystal Palace en Liverpool maakten winst tijdens de transferzomer. Ook in de Championship werd met miljoenen gesmeten. De clubs gaven gezamenlijk 173,5 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Dat is 5,4 miljoen euro meer dan vorig jaar.