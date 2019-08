Arsenal doet voor 27 miljoen euro zaken met Schotse kampioen

Kieran Tierney heeft zich verbonden aan Arsenal, zo maakt de Londense club wereldkundig. De 22-jarige vleugelverdediger, afkomstig van Celtic, kwam zonder problemen door de medische keuring en zette daarna zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen in het Emirates Stadium. Volgens de BBC is met de transfer een bedrag van circa 27 miljoen euro gemoeid.

De 12-voudig Schots international heeft al 170 wedstrijden voor Celtic in de benen en gaat zijn geluk beproeven in de Premier League. Donderdag doorstond hij met succes de medische keuring. Hij sluit direct aan bij de ploeg van manager Unai Emery en gaat spelen met rugnummer drie. “We zijn blij dat Kieran ons versterkt”, reageert Emery op de clubwebsite van the Gunners. “Hij is een zeer getalenteerde speler en zal zich bij ons verder ontwikkelen. Door zijn aanwezigheid hebben we in de achterhoede meer opties. Ik kijk ernaar uit dat hij zich bij ons aansluit.”

“Ik ben enorm verheugd om hier te zijn. Ik ben op dit moment geblesseerd, maar kijk ernaar uit om weer op het veld te staan”, reageert Tierney op zijn overstap, die in de laatste 24 uur tot stand kwam. “Woensdagavond kreeg ik rond 19.00 uur een telefoontje. Ik moest binnen een uur op het vliegveld zijn, dus het ging heel snel. Ik was op dat moment nog in het park met wat vrienden die aan het trainen waren. Vannacht heb ik bijna niet geslapen.” Tierney zal zijn debuut voor Arsenal nog even moeten herstellen. Hij werd onlangs geopereerd aan een hernia. “Ik ben op de terugweg”, vertelt de aankoop. “Ik ben weer bezig met de bal. Hopelijk gaat het niet te lang duren.”