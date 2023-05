Dreun voor Arsenal: Gunners moeten belangrijk tweetal missen in titelstrijd

Donderdag, 11 mei 2023 om 19:47 • Sam Vreeswijk

Arsenal kan tijdens de rest van dit seizoen niet meer beschikken over William Saliba en Oleksandr Zinchenko. Dat meldt the Athletic. De Franse centrale verdediger raakte in maart geblesseerd aan zijn rug en kwam sindsdien al niet meer in actie. Zinchenko viel afgelopen zondag tegen Newcastle United (0-2 winst) uit met een kuitblessure.

De blessures van het tweetal blijken nu dusdanig ernstig dat het seizoen er voor hen al opzit. Dat is een hard gelag voor Arsenal, dat nog altijd volop kans maakt om voor het eerst sinds 2004 de Premier League te winnen. Met nog drie wedstrijden te gaan hebben the Gunners een achterstand van slechts één punt op Manchester City, al heeft laatstgenoemde club nog wel een duel tegoed.

Saliba, tot aan het moment dat hij geblesseerd raakte een vaste kracht in het hart van de defensie van Arsenal, miste de afgelopen acht wedstrijden van zijn ploeg vanwege een blessure aan zijn rug. Die kwetsuur liep hij op in het duel met Sporting Portugal (1-1, 3-5 na strafschoppen) in de achtste finale van de Europa League. Sindsdien werd de Fransman voornamelijk vervangen door Rob Holding, al stond in de afgelopen twee duels Jakub Kiwior op zijn plek.

Zinchenko, die de Premier League vorig seizoen nog met Manchester City won, moest zich zondag na een uur spelen laten vervangen. In oktober afgelopen jaar stond hij ook al enige tijd aan de kant met een kuitblessure. Aannemelijk is dat Kieran Tierney hem tijdens de laatste paar competitieduels zal vervangen op de linksbackpositie. Het goede nieuws voor the Gunners, die overigens nog tegen Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest en Wolverhampton Wanderers spelen, is dat het tweetal waarschijnlijk niet geopereerd hoeft te worden.