Arsenal-verdediger ziet geen perspectief en versterkt CL-deelnemer Sociedad

Zondag, 27 augustus 2023 om 21:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:26

Kieran Tierney komt de rest van het seizoen uit voor Real Sociedad, zo maakt zowel de Baskische club als Arsenal bekend. Sociedad heeft geen optie tot koop bedongen in het huurcontract van de Schot. Het perspectief van Tierney bij the Gunners was niet al te rooskleurig, waardoor er is geopteerd voor een uitleenperiode.

Tierney, die in Londen nog tot medio 2026 onder contract staat, stond vorig seizoen slechts zes keer aan de aftrap in de Premier League. De linksback verloor de concurrentiestrijd van Oleksandr Zinchenko, terwijl manager Mikel Arteta ook de beschikking heeft over Jakub Kiwior en Takehiro Tomiyasu. Jurriën Timber begon het seizoen als linksback, maar de van Ajax overkomen Oranje-international scheurde al in zijn tweede wedstrijd voor de club de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tierney kwam in de zomer van 2019 voor ongeveer 27 miljoen euro over van Celtic. In zijn eerste seizoenen kwam Tierney veel regelmatiger uit voor the Gunners. Uiteindelijk kwam hij tot 124 officiële optredens, waarin hij goed was voor 5 goals en 14 assists. Tierney was in 2020 onder meer basisspeler in de gewonnen eindstrijd om de FA Cup tegen Chelsea (2-1). Daarnaast legde hij met de club ook tweemaal beslag op de Community Shield.

"Real Sociedad heeft in de afgelopen jaren een uitstekende staat van dienst opgebouwd", weet Tierney. De club eindigde afgelopen seizoen als vierde in LaLiga en komt dit seizoen dan ook uit in de Champions League. "Dat is een doel van iedere voetballer", zegt Tierney, die voor het eerst buiten het Verenigd Koninkrijk gaat voetballen. "Spelen is LaLiga zal een verandering voor me zijn, maar ik kijk ernaar uit. Ik hou van veranderingen en ben zeer blij om hier te zijn." Sociedad versterkte zich eerder deze zomer al onder meer met André Silva (RB Leipzig) en Arsen Zakharyan (Dynamo Moskou). Aihen Muñoz startte in de eerste drie LaLiga-wedstrijden als linksback bij Sociedad.