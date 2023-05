Manchester City is landskampioen na nederlaag van Arsenal in Nottingham

Zaterdag, 20 mei 2023 om 20:28 • Sam Vreeswijk

Arsenal heeft zaterdagmiddag een fatale nederlaag geleden op bezoek bij nummer zestien Nottingham Forest. De ploeg van manager Mikel Arteta verloor door een doelpunt van voormalig NEC’er Taiwo Awoniyi met 1-0. Daardoor kan koploper Manchester City niet meer worden ingehaald, waardoor de ploeg van Josep Guardiola voor de negende keer in de clubhistorie landskampioen is geworden.

Arsenal begon het duel met twee wijzigingen ten opzichte van het duel met Brighton & Hove Albion (0-3 nederlaag) van vorige week zondag. Leandro Trossard verving Gabriel Martinelli, wiens seizoen over is vanwege een enkelblessure, en Thomas Partey speelde in plaats van Kieran Tierney. Aan de kant van Nottingham was er in de spits een basisplek voor Awoniyi, die in het seizoen 2016/17 nog voor NEC speelde.

Taiwo Awoniyi zet Nottingham Forest op voorsprong! ??



Wordt vanavond het kampioenschap definitief beslist? ??



?? https://t.co/8DQ0pHWVIX#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/W5FK70NzMZ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 20, 2023

Arsenal domineerde in de eerste helft, en was via Gabriel Jesus tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Eerst kwam de Braziliaan net tekort bij een diepe bal van Trossard, even later kopte hij de bal op het dak van het doel. In de negentiende minuut was het aan de andere kant van het veld wél raak: Awoniyi werd na balverlies van Martin Ödegaard door Morgan Gibbs-White voor Ramsdale gezet, en de spits benutte dat kansje koelbloedig. Zo had Arsenal veel meer balbezit, maar stond Nottingham op voorsprong. In het restant van het eerste bedrijf waren de bezoekers nog één keer dicht bij de gelijkmaker, maar Trossard schoot uit een corner net naast.

Vlak na rust rook Nottingham aan de 2-0, toen Felipe van dichtbij kon scoren maar de bal niet goed raakte. In de fase daarna kreeg Arsenal een aantal kansjes op de gelijkmaker. Zo bracht doelman Keylor Navas redding op een poging van Bukayo Saka, en schoot Jorginho tot twee keer toe rakelings over. Via Gibbs-White (in zijnet na fout Thomas Partey) en Renan Lodi (voorlangs) was Nottingham ook nog gevaarlijk. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor Manchester City zeker was van de landstitel en Nottingham zo goed als zeker handhaving bewerkstelligde.