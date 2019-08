Ajax onder de loep: ‘Het moet geen prestigeproject van Erik ten Hag worden’

Ajax speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk bij PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week dinsdag staat voor de teams de return in Amsterdam op de rol. Om het hoofdtoernooi van het Europese miljardenbal te halen, moet Ajax bij succes voor eigen publiek nog een ronde overleven. Het team van Erik ten Hag treedt dan waarschijnlijk aan tegen Qarabag FK, dat tegelijkertijd met 1-2 won bij APOEL Nicosia.

‘Huiswerk voor Ajax’ en ‘Ajax speelt met vuur’, zo valt woensdag met grote letters in De Telegraaf te lezen. “Ajax heeft in de Griekse hel met vuur gespeeld. Dinsdag in de Johan Cruijff ArenA moet het vele malen geconcentreerder om te kunnen blijven dromen van een Europese campagne als vorig jaar”, zo klinkt het in het dagblad. Volgens De Telegraaf is het logisch dat Kasper Dolberg vertrouwen krijgt van Ten Hag. “Maar het moet geen prestigeproject worden.”

“Daarvoor waren de belangen in de derde voorronde van de Champions League in Thessaloniki simpelweg te groot. Wat was er logischer dan het tot de halve finale van de Champions League beproefde recept te gebruiken en Dusan Tadic als valse nummer negen te posteren?” Ook het Algemeen Dagblad heeft ‘huiswerk’ als voorpagina. In de krant zelf wordt aandacht geschonken aan ‘de dolende fase’ die Ajax in de problemen bracht.



“Ajax is in de derde voorronde van de Champions League nog nergens zeker van, na de 2-2 van gisteren in Griekenland. En dat allemaal omdat de Nederlandse landskampioen na een half uur de onderlinge afspraken vergat.” Ook het Algemeen Dagblad staat stil bij de basisplaats van Dolberg, die overigens vanwege blessureleed na een half uur moest worden vervangen. “De Deen was zaterdag op bezoek bij Vitesse de zwakste schakel aan Amsterdamse zijde. Toch behield Ten Hag het vertrouwen in de stoïcijnse spits.”

‘Dominant Ajax verzaakt een kwartiertje en krijgt uiteindelijk te weinig’, zo verzekert de Volkskrant. “In het land van mythen en sagen dreigde Ajax dinsdagavond in vijftien doldwaze minuten al het vorig seizoen herwonnen aanzien overboord te gooien”, verwees de krant naar de fase waarin Ajax twee tegengoals om de oren kreeg. “Ajax weerstond de Griekse storm, die even snel weer ging liggen als hij opstak. Ervoor en erna verkreeg het zelf twee doelpunten met enig fortuin, al kreeg het met de 2-2 uiteindelijk nog wat te weinig.”

“Aangenaam en leerzaam was de terugkeer van Ajax in Europa”, zo schrijft Trouw. “Dat de status van Ajax door de recente successen in Europa veranderd is, bleek wel in de openingsfase van het duel in het warme Thessaloniki. PAOK, de ongeslagen kampioen van Griekenland, zakte ver terug tegen de Nederlandse titelhouder. Leerzaam was het kwartier voor rust, een fase die Ten Hag, geprezen als structuurdenker, toch met vertwijfeling moet hebben bekeken.”

“Er vielen meer kanttekeningen te plaatsen bij het spel van Ajax, kanttekeningen die verder gaan dan de opbouwfase waarin het elftal verkeert”, stelt het dagblad. “Hakim Ziyech, kort na rust dicht bij de gelijkmaker, wisselde als vanouds goede momenten af met slordig balverlies. Die grilligheid maakt Ajax kwetsbaar in de omschakeling. Ook de spitspositie baart zorgen. Dolberg, na een half uur gewisseld vanwege een blessure, zoekt nog altijd naar zijn goede vorm.”