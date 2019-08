Ruud Gullit onder de indruk: ‘PSV kan het Nederlandse Liverpool worden’

PSV ligt de laatste weken onder een vergrootglas. Het team van Mark van Bommel is reeds uitgeschakeld in de Champions League, moest de Johan Cruijff Schaal aan Ajax laten en in de eerste Eredivisie-wedstrijd kwam men niet voorbij FC Twente (1-1). Ruud Gullit behoort niet tot de Nederlanders die louter negatief zijn over de Eindhovenaren. “De tweede helft tegen FC Twente maakte PSV een bijzonder goede indruk. Ze voetbalden met een geweldige intentie.”

Het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla dwingt PSV om over de grond te spelen en Gullit zag in Enschede ‘nieuw spel met nieuw elan’. “Ik zag allerminst een ploeterend PSV zoals ik overal hoorde en las. Alleen ontbrak het aan genoeg kansen, maar de intentie is er”, vertelt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf. De oud-aanvaller ziet zeker in dat het nog allemaal beter kan. “Zoiets kost tijd en toch zie je dat in Eindhoven in korte tijd al veel progressie is geboekt.”

“Vergeet niet dat het Ajax zo’n acht jaar heeft gekost om op dit niveau te komen.” Gullit vindt Steven Bergwijn, Donyell Malen en Bruma ‘echt goed’ en spelers met ‘verschrikkelijk veel potentie’. “Terwijl Van Bommel daarachter nog de beschikking heeft over Sam Lammers, Hirving Lozano en Cody Gakpo. Uitstekende aanvallers, stuk voor stuk. PSV heeft iets in huis wat het misschien zelfs niet eens wist, maar wat ik tegen FC Twente wel gezien heb. PSV kan zich ontwikkelen tot het Nederlandse Liverpool.”

“De aanval vertoont pure Liverpool-trekjes”, verzekert Gullit. “Jürgen Klopp heeft met Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino drie toppers voorin lopen, die elke wedstrijd het verschil kunnen maken. Daarachter speelt het complete team in dienst van dit supertrio. Zo moeten ze het bij PSV ook aanpakken.” Gullit vindt dat iedereen zich dient weg te cijferen voor de drie aanvallers voorin. “Ik weet dat dit een proces is. Onderkent iedereen bij PSV dit snel genoeg, dan kan Van Bommel daarop voortborduren met zijn spelers. Je zal zien dat de ploeg dan ook in defensief opzicht veel evenwichtiger zal optreden. Lukt dit, dan kan het weleens een heel spannende competitie worden.”