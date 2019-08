Weer twijfels over Ajacied: ‘Ik vind het een rare reactie voor een jonge speler’

De kritiek op Kasper Dolberg was afgelopen weekend niet mals. De aanvaller was een week geleden weliswaar trefzeker in de strijd tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal, maar in het eerste Eredivisie-duel met Vitesse (2-2) kon hij zich niet aan de malaise onttrekken. De Deen werd acht minuten voor tijd door David Neres vervangen en Klaas-Jan Huntelaar bleef in GelreDome negentig minuten op de bank.

De vraag is of Dolberg het dit seizoen wel kan laten zien, daar hij in persoonlijk opzicht reeds een mindere voetbaljaargang achter de rug heeft. “Je kan Dusan Tadic opstellen als je een meevoetballende speler in de punt van de aanval wilt”, vertelde Wim Kieft bij Veronica Inside. “Het enige wat Dolberg moet doen, en daar is Huntelaar beter in, is ballen erinschuiven. Ervoor zorgen dat hij daar elke keer is, op die paar meter van het doel af. Dan loop je ze er zo in. Dat is zijn taak, maar daar is Huntelaar beter in. En voetballend gezien is Tadic beter dan Dolberg. Het houdt wel een keer op.”

Kieft begrijpt de twijfel bij de technische staf, daar Dolberg het op de trainingen van Ajax wel waarmaakt. “Maar kijk, als jij heel erg last hebt van faalangst, of je voelt de druk, of je hebt telkens het idee dat je geen fouten mag maken… Dát is er volgens mij met die jongen aan de hand. Die heeft echt last van druk.” René van der Gijp gaf Kieft groot gelijk. “Er zit zo veel voetbal in die ploeg. Hij moet alleen het eindstation zijn.” Kieft: “Ja, en anders zet je Tadic daar neer.”

Johan Derksen maakt zich zorgen over de manier waarop Dolberg zich uit. “Die jongen heeft of toont geen emotie. Als je een prachtige goal maakt, dan is het heel normaal als je juicht. Hij wordt wel gefeliciteerd, maar hij loopt dan weg zo van ‘waar heb je het over’. Ik vind het een beetje een rare reactie voor een jonge voetballer.” Kieft stelde dat voetballers uit vorm kunnen zijn, maar dat zelfs dan iedereen weet wat in principe hun kwaliteiten zijn. Hij noemde Luuk de Jong als voorbeeld. “Maar bij Dolberg zie ik dat zelfs niet als hij slecht speelt. Dat je denkt ‘oh ja, daarom vond ik hem zo goed’. Je ziet nul.”

Van der Gijp denkt dat Ajax er ook mee worstelt. Derksen: “Het is natuurlijk moeilijk om zo’n jongen af te schrijven. Dat is financieel niet makkelijk, maar ook emotioneel. Je weet dat je een groot talent weggooit.”