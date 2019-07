Patrick Kluivert vindt na vertrek bij Kameroen onderdak bij Barcelona

Patrick Kluivert gaat aan de slag als hoofd jeugdopleidingen bij Barcelona, zo maken de Catalanen via de officiële kanalen bekend. De 43-jarige oud-spits heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de kampioen van Spanje. Bij Barcelona wordt Kluivert verantwoordelijk voor alle jeugdelftallen, behalve het tweede elftal.

Barcelona B blijft de verantwoordelijkheid van José Mari Bakero. De oud-aanvaller had samen met Guillermo Amor de leiding over de bovenbouw van de academie, terwijl Jordi Roura en Aureli Altimira verantwoordelijk waren voor de onderbouw. Het is nu de bedoeling dat Kluivert zowel de boven- als de onderbouw onder zijn hoede krijgt. De oud-spits gaat dat niet alleen doen, want hij zal een team om zich heen krijgen. Xavi Roca en Roura zullen hier in ieder geval toe gaan behoren.

Met de aanstelling van Kluivert gaat de structuur van de jeugdopleiding van Barcelona behoorlijk op de schop. Javier Bordas (vice-president), Xavier Vilajoana en Silvio Elías (allebei managers) zouden volgens berichten uit Spanje de drijvende krachten zijn geweest achter de hervormingen binnen de academie. Barcelona zou vastberaden zijn om La Masia van nieuw elan te voorzien en heeft om die reden ook afscheid genomen van verschillende jeugdtrainers. In de zoektocht naar een ‘charismatische’ hoofd jeugdopleidingen is men bij Kluivert uitgekomen.

Kluivert zat sinds zijn gedwongen vertrek bij Kameroen zonder baan. De oud-spits werkte aan de zijde van Clarence Seedorf als assistent-bondscoach bij de Ontembare Leeuwen, maar het duo werd onlangs geslachtofferd na een teleurstellend verlopen Afrika Cup. Kluivert kan zodoende terugkeren bij Barcelona, de club die hij tussen 1998 en 2004 als speler diende. In de afgelopen jaren werkte Kluivert verder onder meer als trainer van Jong FC Twente, assistent-bondscoach bij Oranje, bondscoach van Curaçao en directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain.

“Ik ben blij dat ik weer thuis ben en kijk met vertrouwen uit naar deze episode in mijn leven, met als uitdaging om Barcelona voor de wereldtop te behouden”, stelt Kluivert in een reactie op de website van de Catalanen. “Ik ben opgegroeid in de Ajax-opleiding, dat erg lijkt op de jeugdopleiding van Barcelona. Daarom ben ik ervan overtuigd dat ik veel kan betekenen voor de ontwikkeling van jonge spelers.”