‘Steven Bergwijn kan PSV inruilen voor miljoenencontract in Spanje’

Steven Bergwijn kan PSV inruilen voor Sevilla, zo verzekert De Telegraaf vrijdag. Volgens het dagblad heeft de Zuid-Spaanse club aan technisch manager John de Jong laten weten graag opnieuw én snel zaken te willen doen, na de eerdere transfer van Luuk de Jong naar het Ramón Sánchez-Pizjuán. De Telegraaf stelt dat PSV op de hoogte is van de interesse, maar dat de club uit LaLiga zich nog niet officieel voor de 21-jarige aanvaller heeft gemeld.

PSV heeft nog geen officieel bod op Bergwijn ontvangen en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen wil niet reageren op het bericht. Sevilla’s technisch directeur Monchi en trainer Julen Lopetegui zijn zeer gecharmeerd van de aanvaller, die nog een contract tot medio 2022 heeft en eerder met clubs als Manchester United, Bayern München en Ajax in verband werd gebracht. De club uit Amsterdam wordt alleen concreet voor de aanvaller als bijvoorbeeld David Neres deze zomer een transfer maakt.

Het standpunt van de Raad van Commissarissen van Ajax is immers dat directeur voetbalzaken Marc Overmars pas mag handelen als Neres of Hakim Ziyech wordt verkocht. Het dagblad vraagt zich openlijk af of de RvC een ander standpunt zal innemen als Sevilla daadwerkelijk de interesse in Bergwijn concretiseert. Ajax praat volgende met Neres over een formeel bod van een buitenlandse club, Atlético Madrid.

PSV hoopt met een eventuele uitgaande transfer van Bergwijn, bij voorkeur naar een club in het buitenland, de recorddeal van Memphis Depay naar Manchester United (34 miljoen euro) te overstijgen of desnoods benaderen. Sevilla eindigde afgelopen seizoen als zesde in LaLiga en is een van de meest actieve Spaanse clubs op de zomerse transfermarkt, met meer dan tien nieuwe gezichten. Daar stond het vertrek van onder meer Pablo Sarabia, Quincy Promes en Luis Muriel tegenover.

Monchi haalde Lucas Ocampos voor vijftien miljoen euro voor de rechterkant en Bergwijn is de beoogde linksbuiten. In het centrum van de aanval zijn De Jong en Munas Dabbur elkaars concurrenten. Wissam Ben Yedder zal de club waarschijnlijk een dezer weken gaan verlaten.