Ajax moet verder: ‘We zullen niet huilen om Frenkie en Matthijs’

Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk met welke selectie Ajax aan het nieuwe seizoen zal beginnen. De Amsterdammers namen deze zomer reeds afscheid van Frenkie de Jong, Daley Sinkgraven, Václav Cerný en Kostas Lamprou, terwijl ook Matthijs de Ligt de Johan Cruijff ArenA spoedig lijkt te gaan verlaten. Dusan Tadic lijkt Ajax wél trouw te blijven en is vol vertrouwen dat de ploeg van trainer Erik ten Hag ook komend seizoen zonder onder anderen De Jong en De Ligt potten kan breken.

De Jong en De Ligt waren vorig seizoen doorslaggevend in het succes van Ajax, dat nationaal de dubbel won en in de Champions League tot de halve finales reikte. Tadic vindt het niet verwonderlijk dat Ajax de twee supertalenten deze zomer zag vertrekken naar respectievelijk Barcelona en hoogstwaarschijnlijk Juventus. "Dat moeten we accepteren. Maar Frenkie en Matthijs waren ongelooflijk, uniek en ze behoren tot de beste spelers op hun positie. Ze waren heel belangrijk voor dit team en het was fantastisch om met hen samen te spelen", vertelt hij aan Voetbal International.

Tadic tekende onlangs een nieuw contract met Ajax dat hem als voetballer tot de zomer van 2023 aan de club bindt. Daarna zal hij zich in Amsterdam gaan storten op het trainersvak. De ervaren aanvaller verwacht dat Ajax het vertrek van De Jong en De Ligt zal kunnen opvangen, onder meer doordat men met Quincy Promes, Razvan Marin en Lisandro Martínez al flink heeft ingekocht. "We zullen ze missen, maar we zullen niet huilen om Frenkie en Matthijs. Het zal moeilijk zijn komend seizoen aan alle verwachtingen te voldoen, maar ik denk dat het ook met de nieuwe spelers wel mogelijk is. Ajax heeft de filosofie en speelwijze namelijk als houvast", stelt de aanvaller.

Met een verdere leegloop bij Ajax houdt Tadic zich naar eigen zeggen niet bezig. Onder meer Hakim Ziyech en David Neres werden al veelvuldig in verband gebracht met een zomers vertrek. "Ik hoef niet met deze jongens te praten om ze hier te houden. Ik geloof er ook niet in dat druk zetten helpt. Ze moeten blij zijn bij Ajax en trots zijn dat ze dit shirt mogen dragen. Ik weet wel zeker dat de club goede vervangers aantrekt als er toch nog iemand vertrekt. Ik geloof in het project van de club: de leiding wil dat Ajax ieder jaar sterker wordt en dat de club zal domineren. Dat past precies bij mijn eigen ambities", besluit Tadic.