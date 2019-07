Ajax legt topscorer Dusan Tadic voor komende zeven jaar vast

Ajax heeft het contract van Dusan Tadic opengebroken, zo melden de Amsterdammers maandagmiddag via de officiële kanalen. De oorspronkelijk tot medio 2022 doorlopende verbintenis van de dertigjarige Serviër is met een jaar verlengd. Bovendien is met de routinier overeengekomen dat hij ook na 2023 aan de club verbonden blijft: Tadic zal zich daarna tot minstens medio 2026 op De Toekomst gaan richten op het trainersvak.

Tadic streek een jaar geleden in Amsterdam neer. Ajax legde destijds 11,4 miljoen euro neer voor de aanvallende middenvelder annex aanvaller, die afkomstig was van Southampton. In zijn eerste jaar in de Johan Cruijff ArenA kwam hij tot 36 doelpunten in 56 wedstrijden, waaronder 28 in de Eredivisie. Daarmee werd Tadic gedeeld topscorer, een titel die hij moest delen met Luuk de Jong, die PSV inmiddels heeft ingeruild voor Sevilla.

De multifunctionele Tadic veroverde in zijn eerste seizoen bij Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Daarnaast schitterde de ervaren Ajacied in de Champions League. Het elftal van Erik ten Hag was heel dicht bij de finale, maar werd in de halve finale in extremis uitgeschakeld door Tottenham Hotspur (2-3 na een 0-1 zege in Londen.) Tadic excelleerde in het returnduel tegen Real Madrid in de achtste finale. Ajax won met 1-4 en de gelegenheidsspits nam op fraaie wijze het derde doelpunt voor zijn rekening. Hij werd door de UEFA opgenomen in de selectie met beste spelers in het miljardenbal van afgelopen seizoen.

Tadic speelde eerder in Nederland voor FC Groningen, tussen 2010 en 2012, en FC Twente, dat eveneens twee seizoenen over de Servische aanvaller beschikte. In 2014 maakte Southampton veertien miljoen euro over naar Enschede, om hem vier seizoenen later met een klein verlies aan Ajax te verkopen. Tadic heeft 64 interlands (15 doelpunten) voor de nationale ploeg van Servië achter zijn naam staan.