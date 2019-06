Golden Boy 2019: Matthijs de Ligt en nog vijf Nederlanders

Tuttosport heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de verkiezing van de Golden Boy 2019. Matthijs de Ligt maakt kans zijn titel als ‘Golden Boy’ te verdedigen. De negentienjarige verdediger van Ajax is een van de honderd talentvolle voetballers die kans maakt om de jaarlijks door de Italiaanse sportkrant georganiseerde verkiezing te winnen.

Naast De Ligt maken ook clubgenoten Jurgen Ekkelenkamp en Victor Jensen onderdeel uit van de eerste selectie van honderd jonge voetballers. Tuttosport, dat de Golden Boy Award sinds 2003 uitreikt, halveert de lijst met genomineerden normaliter in november van veertig naar twintig spelers, en vervolgens naar vijf kanshebbers.

100 players nominated for the Golden Boy 2019 award! pic.twitter.com/2Imwe3mfWh — FootballTalentScout (@FTalentScout) 15 juni 2019



Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Justin Kluivert (AS Roma), Tahith Chong (Manchester United) en Leandro Fernandes (Juventus) completeren het sextet aan Nederlandse kanshebbers. Willem Geubbels is eveneens genomineerd. De aanvaller van AS Monaco heeft weliswaar een Nederlandse vader, maar beschikt over de Franse nationaliteit.

De eerste Golden Boy Award ging in 2003 naar Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder was tot vorig jaar de enige Nederlander die de prestigieuze prijs op zijn erelijst had staan. Het is nog nooit voorgekomen dat een speler de Golden Boy Award twee keer wint. In december wordt normaliter bekend wie de prijs in de wacht sleept.