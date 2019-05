‘Ziyech zou daar nu toch perfect passen, achter Lacazette en Aubameyang?’

Arsenal kan niet terugkijken op een geslaagd seizoen. The Gunners hoopten zich via het winnen van de Europa League te plaatsen voor de Champions League, maar in de finale was Chelsea woensdagavond met 4-1 te sterk. De analisten van FOX Sports bespraken na afloop hoe Arsenal volgend seizoen de aansluiting met de top kan vinden en Hedwiges Maduro denkt dat de ploeg erop vooruit zou gaan met Hakim Ziyech in de gelederen.

In Baku was Mesut Özil opgesteld als voorste middenvelder van Arsenal, maar de analisten zijn niet onder de indruk van de Duitser. "Ik las een statistiek over Özil: sinds december 2017 heeft hij in de wedstrijden tegen de clubs uit de top zes geen doelpunt gemaakt en geen assist gegeven", aldus Arnold Bruggink. "Özil is ook een speler om gek van te worden", vult Kenneth Perez aan. "Het is zo'n mooie speler, maar hij oogt ook ongeïnteresseerd. Er zit bij hem geen vuur in; hij straalt niet uit dat hij zichzelf echt wil laten zien."

"Met zijn energie zou Ziyech nu toch perfect passen daar, achter Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang?", vraagt Maduro zich af. Perez betwijfelt echter of Ziyech de juiste speler is voor Arsenal. "Het lijkt me niet zo onlogisch om te twijfelen als een Eredivisie-speler een stap maakt naar zo’n grote club. Het is niet zo dat alle individuele spelers van Ajax nu zo goed zijn, dat ze opeens allemaal bij absolute topclubs terecht kunnen. Maakt Ziyech Arsenal beter? Is hij de speler die Arsenal een plek in de top drie gaat bezorgen."

Maduro stipt aan dat Arsenal 'net onder' de Europese top zit en dat Ziyech dat niveau wel aankan. "Het is wat anders als hij bijvoorbeeld meteen naar Manchester City of Barcelona zou gaan. Ik denk dat hij het beter zou doen dan Özil, dit seizoen", aldus de voormalig middenvelder. "Bij Ajax zijn Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong de absolute topspelers. Die kun je in elk team neerzetten. Spelers als Ziyech en Donny van de Beek moeten echt een team zoeken dat qua speelstijl bij ze past. En ik denk dat Ziyech wel bij Arsenal zou passen: het is een ploeg die aanvallend en voetballend wil spelen. Hij moet niet naar een ploeg die inzakt, zoals Everton."