‘Barcelona vraagt Matthijs de Ligt om water bij de wijn te doen’

Matthijs de Ligt wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar een overstap van de aanvoerder van Ajax naar de Spaanse landskampioen is nog altijd niet in kannen en kruiken. Mundo Deportivo meldt zondagochtend dat de Catalanen tegen de nieuwe financiële eisen van het kamp van de jonge verdediger aanhikken en zij hopen dat De Ligt in de komende dagen bereid is om toch water bij de wijn te doen.

Barcelona zou in april al afspraken hebben gemaakt met De Ligt en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola over hoe het contract van de Oranje-international in het Camp Nou eruit zou komen te zien. De belangenbehartiger van De Ligt vraagt nu echter een hogere commissie dan verwacht, terwijl ook de verdediger zelf een hoger salaris wenst te incasseren dan in eerste instantie werd overeengekomen.

Het kamp-De Ligt zou namelijk van mening zijn dat zijn waarde vanwege de prestaties van Ajax in de afgelopen weken en de interesse van andere clubs inmiddels gestegen is. De Ligt zou dan ook van mening zijn dat hij aanspraak kan maken op een hoger salaris en wil volgens de berichten uit Spanje zelfs meer gaan verdienen dan Frenkie de Jong.

Barcelona is echter niet van plan om zo ver te gaan voor een negentienjarige speler en de beleidsbepalers binnen de club hopen nu dat De Ligt zijn eisen wat naar beneden bij zal stellen. De club hoopt de kwestie binnen tien dagen opgelost te hebben, daar andere clubs als Paris Saint-Germain, Manchester United en Juventus op de achtergrond ook op zijn handtekening loeren.